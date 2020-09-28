بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

فضائل الإستغفار

من إتصف بصفة الإستغفار ،يسر الله عليه رزقه ،وسهل عليه أمره، وحفظ عليه شأنه وقوته ،ابن كثير.

العباد أحوج ما يكونون إلى الإستغفار ،لأنهم يخطئون بالليل والنهار ،فإذا استغفروا الله غفر الله لهم، الإستغفار عبادة عظيمة أمرنا الله بها ،وقد أقسم سبحانه ليغفر لنا مادمنا نستغفره

الإستغفار طاعة لله عز وجل،

الإستغفار سبب لمغفرة الذنوب ،

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا"،

الإستغفار سبب لنزول الأمطار ،

"يرسل السماء عليكم مدرارا"

الإستغفار سبب للإمداد بالأموال والبنين،

"ويممدكم بأموال وبنين"

الإستغار سبب لدخول الجنان،

"ويجعل لكم جنات "

الإستغفار سبب لزيادة القوة بكل معانيها،

"ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ،يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى وقوتكم"

الإستغفار سبب لإيتاء كل ذي فضل فضله،

"وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"من أكثر من الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن مل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب"

استغفر الله العظيم وأتوب إليه

استغفر الله

استغفر الله