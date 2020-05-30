الرياضيات كيف تتغلب على صعوبتها

كثيرا ما نسمع من الطلبة في الجامعات أو تلاميذ في المتوسطات أو الثانويات وحتى الابتدائيات بعد خروجهم من امتحان رسمي أو فرض أو مسابقة أو تمرين من الأسئلة الطويلة و المعقدة و الوقت غير كافي وهناك من يقول حتى الأسئلة تعجيزية و ما شابه ذلك من الاحتجاجات التي لا مبرر لها عند العقلاء في مادة الرياضيات

وللتغلب على صعوبة مادة الرياضيات و لهذا الغموض باتباع النصائح التالية:

ضع خطأ تحت كل ما هو غامض لتعود إليه مرة أخرى

لخص الأسئلة وذلك بأخذ العناصر الأساسية الرئيسة

اكتب الحل في اوراق منظمة مع ترقيم اجوبتك

ابدا من الأسهل فاصعب

لا تضيع الوقت في الأسئلة البسيطة لأن الوقت ثمين

تاكد من الحل ثم انقله على ورقة الإجابة اذا كنت في امتحان أو فرض أو مسابقة

ضع النتائج في إطار

رقم اجوبتك مع رقم سؤاله

راجع ما حللته بتمعن

وفي الاخير اعتقد انك ان عملت بهذه النصائح ستربح نصف الوقت و ستصبح لك مادة الرياضيات سهلة و ممتعة