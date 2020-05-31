اللّعبْ ماهوش ب:BAC) 03

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
394
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اللّعبْ ماهوش ب:BAC) 03
الاقوياء جدا قلة، والضعفاء جدا قلة، و بينهما كثير ممن هم في امس الحاجة إلى الدعم وتوجيه.
مخ الهدرة: الاستثمار في الطلبة ذوي المستوى المتوسط هو ما يرفع نسبة النجاح بالولاية وليس "الشطيح" بالمتفوقين.
 
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