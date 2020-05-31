اللّعبْ ماهوش ب: BAC) 03

ا لاقوياء جدا قلة، والضعفاء جدا قلة، و بينهما كثير ممن هم في امس الحاجة إلى الدعم وتوجيه .

مخ الهدرة: الاستثمار في الطلبة ذوي المستوى المتوسط هو ما يرفع نسبة النجاح بالولاية وليس "الشطيح" بالمتفوقين .