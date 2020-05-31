سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 394
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
اللّعبْ ماهوش ب:BAC) 03
الاقوياء جدا قلة، والضعفاء جدا قلة، و بينهما كثير ممن هم في امس الحاجة إلى الدعم وتوجيه.
مخ الهدرة: الاستثمار في الطلبة ذوي المستوى المتوسط هو ما يرفع نسبة النجاح بالولاية وليس "الشطيح" بالمتفوقين.
الاقوياء جدا قلة، والضعفاء جدا قلة، و بينهما كثير ممن هم في امس الحاجة إلى الدعم وتوجيه.
مخ الهدرة: الاستثمار في الطلبة ذوي المستوى المتوسط هو ما يرفع نسبة النجاح بالولاية وليس "الشطيح" بالمتفوقين.