اللّعبْ ماهوش ب: BAC) 01)

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
386
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اللّعبْ ماهوش ب: BAC) 01)
في جلسة مع ذات حدث أستاذ نفسه، قبل الدخول المدرسي فقال:
1- بإذن الله سأقدم ما في وسعي تحضيرا وتقديما وتقييما.
2- ساتجنب أسلوب التثبيط، فلا يُسْمعُ مني أي تجريح،أو تحقير. بل سيجد مني الطالب كل التحفيز و الدعم، ورفع الهمم، ونسج ثوب الأمل.
3- سالتزم بواجبي المهني حضورا، وتضحية وتعاونا مع زملائي، ولن أجعل من الحجج الواهية، و المصلحة الضيقة، سببا لأي تأخر، أو اهمال أو غياب.
4- ساحرص بأن الله تعالى على التكفل برعاية وتوجيه وتتبع تحسن مستوى طلابي.
5- ولأني اعرف ان الصراعات الهدامة تضعف القوة وتشتت الجهد الجماعي في أي مؤسسة، ساتجنبها ما استطعت، حفاظا على شرف مهنتي، وخوفا على مصلحة طلابي.
مخ الهدرة: إذا كان معيار نجاح التاجر مقدار ما في حسابه من مال. فمعيار نجاحي هو رضا رَبّي ونسبة النجاح في صفوص طلابي.
 
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