اللّعبْ ماهوش ب: BAC) 01)

في جلسة مع ذات حدث أستاذ نفسه، قبل الدخول المدرسي فقال :

1- بإذن الله سأقدم ما في وسعي تحضيرا وتقديما وتقييما.

2- ساتجنب أسلوب التثبيط، فلا يُسْمعُ مني أي تجريح،أو تحقير. بل سيجد مني الطالب كل التحفيز و الدعم، ورفع الهمم، ونسج ثوب الأمل.

3- سالتزم بواجبي المهني حضورا، وتضحية وتعاونا مع زملائي، ولن أجعل من الحجج الواهية، و المصلحة الضيقة، سببا لأي تأخر، أو اهمال أو غياب.

4- ساحرص بأن الله تعالى على التكفل برعاية وتوجيه وتتبع تحسن مستوى طلابي.

5- ولأني اعرف ان الصراعات الهدامة تضعف القوة وتشتت الجهد الجماعي في أي مؤسسة، ساتجنبها ما استطعت، حفاظا على شرف مهنتي، وخوفا على مصلحة طلابي.

مخ الهدرة: إذا كان معيار نجاح التاجر مقدار ما في حسابه من مال. فمعيار نجاحي هو رضا رَبّي ونسبة النجاح في صفوص طلابي .