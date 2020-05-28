سعد606
:: عضو مُشارك ::
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اللّعبْ ماهوش ب: BAC) 01)
في جلسة مع ذات حدث أستاذ نفسه، قبل الدخول المدرسي فقال:
1- بإذن الله سأقدم ما في وسعي تحضيرا وتقديما وتقييما.
2- ساتجنب أسلوب التثبيط، فلا يُسْمعُ مني أي تجريح،أو تحقير. بل سيجد مني الطالب كل التحفيز و الدعم، ورفع الهمم، ونسج ثوب الأمل.
3- سالتزم بواجبي المهني حضورا، وتضحية وتعاونا مع زملائي، ولن أجعل من الحجج الواهية، و المصلحة الضيقة، سببا لأي تأخر، أو اهمال أو غياب.
4- ساحرص بأن الله تعالى على التكفل برعاية وتوجيه وتتبع تحسن مستوى طلابي.
5- ولأني اعرف ان الصراعات الهدامة تضعف القوة وتشتت الجهد الجماعي في أي مؤسسة، ساتجنبها ما استطعت، حفاظا على شرف مهنتي، وخوفا على مصلحة طلابي.
مخ الهدرة: إذا كان معيار نجاح التاجر مقدار ما في حسابه من مال. فمعيار نجاحي هو رضا رَبّي ونسبة النجاح في صفوص طلابي.
في جلسة مع ذات حدث أستاذ نفسه، قبل الدخول المدرسي فقال:
1- بإذن الله سأقدم ما في وسعي تحضيرا وتقديما وتقييما.
2- ساتجنب أسلوب التثبيط، فلا يُسْمعُ مني أي تجريح،أو تحقير. بل سيجد مني الطالب كل التحفيز و الدعم، ورفع الهمم، ونسج ثوب الأمل.
3- سالتزم بواجبي المهني حضورا، وتضحية وتعاونا مع زملائي، ولن أجعل من الحجج الواهية، و المصلحة الضيقة، سببا لأي تأخر، أو اهمال أو غياب.
4- ساحرص بأن الله تعالى على التكفل برعاية وتوجيه وتتبع تحسن مستوى طلابي.
5- ولأني اعرف ان الصراعات الهدامة تضعف القوة وتشتت الجهد الجماعي في أي مؤسسة، ساتجنبها ما استطعت، حفاظا على شرف مهنتي، وخوفا على مصلحة طلابي.
مخ الهدرة: إذا كان معيار نجاح التاجر مقدار ما في حسابه من مال. فمعيار نجاحي هو رضا رَبّي ونسبة النجاح في صفوص طلابي.