" اللّعبْ ماهوش ب : ( BAC) 02)

طلاب الباكالوريا في حاجة ماسة الى ثلاثة لقاءات ارشادية خلال الموسم الدراسي :

01- لقاء قبل امتحانات الثلاثي الاول بهدف التحفيز ورفع الهمة ومستوى تعلقهم بالنجاح.

02- لقاء في نهاية الثلاثي الثاني: نعلمهم استراتيجيات المذاكرة والاستعداد للامتحان.

3- لقاء في نهاية الثلاثي الثالث اي قبل اسبوعين من موعد الباك لتخفيف من قلق ورهبة الامتحان.

مخ الهدرة: لا يكف ان نلقن الطلاب معارف ادبية وعلمية بشكل جيد. بل يجب ان نزرع فيهم ارادة النجاح ونساعدهم على تجاوز مخاوفهم واحباطاتهم .