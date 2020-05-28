"اللّعبْ ماهوش ب : BAC) 02 )

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
386
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
"اللّعبْ ماهوش ب :( BAC) 02)
طلاب الباكالوريا في حاجة ماسة الى ثلاثة لقاءات ارشادية خلال الموسم الدراسي:
01- لقاء قبل امتحانات الثلاثي الاول بهدف التحفيز ورفع الهمة ومستوى تعلقهم بالنجاح.
02- لقاء في نهاية الثلاثي الثاني: نعلمهم استراتيجيات المذاكرة والاستعداد للامتحان.
3- لقاء في نهاية الثلاثي الثالث اي قبل اسبوعين من موعد الباك لتخفيف من قلق ورهبة الامتحان.
مخ الهدرة: لا يكف ان نلقن الطلاب معارف ادبية وعلمية بشكل جيد. بل يجب ان نزرع فيهم ارادة النجاح ونساعدهم على تجاوز مخاوفهم واحباطاتهم.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
386
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
يحتاجون للدعم النفسي الئ جانب االتحضير النفسي
ربي يوفقهم
مشكور اخي
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ....
شكرا على المرور العاطر والملاحظة المقدمة من طرفكم
وبعون الله سنسعى في تقديم الدعم و التحضير النفسي لهذه الفئة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top