سعد606
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"اللّعبْ ماهوش ب :( BAC) 02)
طلاب الباكالوريا في حاجة ماسة الى ثلاثة لقاءات ارشادية خلال الموسم الدراسي:
01- لقاء قبل امتحانات الثلاثي الاول بهدف التحفيز ورفع الهمة ومستوى تعلقهم بالنجاح.
02- لقاء في نهاية الثلاثي الثاني: نعلمهم استراتيجيات المذاكرة والاستعداد للامتحان.
3- لقاء في نهاية الثلاثي الثالث اي قبل اسبوعين من موعد الباك لتخفيف من قلق ورهبة الامتحان.
مخ الهدرة: لا يكف ان نلقن الطلاب معارف ادبية وعلمية بشكل جيد. بل يجب ان نزرع فيهم ارادة النجاح ونساعدهم على تجاوز مخاوفهم واحباطاتهم.
طلاب الباكالوريا في حاجة ماسة الى ثلاثة لقاءات ارشادية خلال الموسم الدراسي:
01- لقاء قبل امتحانات الثلاثي الاول بهدف التحفيز ورفع الهمة ومستوى تعلقهم بالنجاح.
02- لقاء في نهاية الثلاثي الثاني: نعلمهم استراتيجيات المذاكرة والاستعداد للامتحان.
3- لقاء في نهاية الثلاثي الثالث اي قبل اسبوعين من موعد الباك لتخفيف من قلق ورهبة الامتحان.
مخ الهدرة: لا يكف ان نلقن الطلاب معارف ادبية وعلمية بشكل جيد. بل يجب ان نزرع فيهم ارادة النجاح ونساعدهم على تجاوز مخاوفهم واحباطاتهم.