اعرف جسمك ....كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟

ONjINE
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كلما بحثت عن موضوع انتابني الفضول للتعمق في تفاصيله .... جسم الانسان طالما عشقت الغوص في تفاصيله وفي كل مرة لااكتفي ولاتكون تلك المعلومات كافية لاشباع فضولي
قررت... اني ساشارككم كل بحوثي واصلاعاتي فيما يخص هذه المواضيع انشرها تحت عنوان اعرف جسمك
في الموضوع السابق تطرقت الى كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟
واليوم ساتطرق الى : كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟
اولا :
الجهاز المناعي :
الجهاز المناعي أو جهاز المناعة هو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخلايا وجسيمات داخل أجسام الكائن الحي بغرض حمايتها من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة. هذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على مسببات للمرض، مثل الميكروبات أو فيروسات وتحييدها أو إبادتها. يميز جهاز المناعة السليم خلايا الجسم السليمة و أنسجته الحيوية وبين كائنات غريبة عنه تسبب المرض. { تخيل خخخ شغل منظمة مكافحة الارهاب ولا الاستخبارات }
دور الجهاز المناعي هو الحماية ضد المرض أو مسبباته والتي يمكن أن تكون ضارة. فعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يحدد مجموعة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويميزها عن الأنسجة السليمة للجسم.
تشمل المكونات الرئيسية للجهاز المناعي ما يلي:
تكون جهاز المناعة من مجموعة خلايا وأنسجة وأعضاء تشبه الجيش، ويقوم كل منهم بوظائف محددة لمهاجمة أي عدو يقتحم الجسم، فكيف يعمل هذا الجهاز؟
حينما نتحدث عن جهاز المناعة، فإننا نقوم بوصف شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تمنع مهاجمة الجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفيروسات للجسم.
فإذا إستطاعت هذه الجراثيم أن تقتحم الجسم، تقوم هذه الشبكة بالتعامل معها ومهاجمتها قبل أن تتكاثر وتفرز سمومها.
وإن بدأت في التكاثر داخل جسم الإنسان، فإن جهاز المناعة يعمل بقوة حتى يخلص الجسم منها.
كيف تنتشر العدوى في الجسم؟
يمكن أن تأتي الجراثيم إلى الجسم من خلال الإتصال ولمس الجلد، وكذلك ممارسة العلاقة الحميمة، أو عن طريق العطس أو السعال.
كما أن إستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بشخص اخر تؤدي إلى إنتقال الجراثيم إلى داخل الجسم.
ويمكن وصول الجراثيم للجسم عبر الطعام الملوث أو المياه الملوثة.
أيضاً يعتبر الدم وسيلة لنقل الجراثيم وكذلك لدغات الحشرات. { احرزو الناموس يديرها بيكم }
كيف يقوم الجهاز المناعي بمقاومة العدوى؟
يمكننا تصور أن الجهاز المناعي هو عبارة عن جيش يدافع عن موطنه من الغزاة، { معكم الكابتن معدة شخصيا }ويتم تحصين الجيش من خلال الجلد وطبقة القرنية في العين وبطانة المخاط الموجودة في الفم والرئتين والخلايا والأنسجة في الأمعاء.
ليس هذا فقط، بل أن الإفرازات والسوائل التي تخرج من الجسم تساعد في دفع الجراثيم للخارج كما أن الإنزيمات الموجودة فيها تقوم بقتل الجراثيم.
وتتمثل هذه الإفرازات والسوائل في العرق، دموع العين { يابنات الدموع طلع ليها فايدة ياااي } المخاط في الأنف، وإفرازات المهبل.
ولذلك فإن أي ضرر بالجلد أو هذه الأنسجة وتلف الخلايا والخلل في الإفرازات والسوائل يعرض الجسم إلى هجوم الجراثيم وسهولة العدوى.
كيف يميز الجهاز المناعي بين العدو والصديق؟
بعد الولادة لا يكون الجسم قد سبق وتعرض للبكتيريا الخارجية، ولذلك يجب القيام بإعطاء الأطفال التطعيمات واللقاحات التي تقي الجسم من العدوى، وخاصةً أن جهاز المناعة يكون ضعيف جداً لديهم.
ومع تقدم العمر، نبدأ في التعرض للملوثات الخارجية، ليعتاد الجهاز المناعي على مقاومتها والتعامل معها.
وهنا تأتي وظيفة أخرى للخلايا الليمفاوية التي تحدثنا عنها من قبل، حيث تحتفظ بقطع من البروتينات الصديقة للجسم، فتتذكرها فيما بعد وبالتالي تكون أي أجسام أخرى غريبة من الأعداء التي يجب مقاومتها.
ومن هنا يمكننا إدراك أهمية اللقاحات، فهي عبارة عن فيروس ضعيف أو ميت وغير مؤذي، ولكنه يعرف الجهاز المناعي على العدوى والبكتيريا الضارة، وفي حالة الإصابة بهذا الفيروس فيما بعد سوف يعرف الجهاز كيف يتعامل معه ويقضي عليه قبل إنتشاره.
وبنفس الطريقة، تستطيع الخلايا الليمفاوية في التعرف على الخلايا السرطانية في حالة وجود تغيرات في البروتينات الموجودة على سطح الخلايا.
في النهاية : لااريد ان يكون الموضوع طويلا او مملا لذا في الموضوع القادم ساتحدث عن :
كيفية التعرف على وجود مشكلة في الجهاز المناعي؟
أسباب ضعف المناعة
دفاع طبيعي ومتخصص
كيف يمكن تعزيز الجهاز المناعي بالجسم؟
جاهزون يااطفاال هايااي كابتن { تفكرت سبونجبوب منعرف علاه }
ساو خلصت الموضوع اعطوني اراؤكم وافكاركم
في امان الله
قررت... اني ساشارككم كل بحوثي واصلاعاتي فيما يخص هذه المواضيع انشرها تحت عنوان اعرف جسمك
في الموضوع السابق تطرقت الى كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟
واليوم ساتطرق الى : كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟
اولا :
الجهاز المناعي :
الجهاز المناعي أو جهاز المناعة هو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخلايا وجسيمات داخل أجسام الكائن الحي بغرض حمايتها من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة. هذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على مسببات للمرض، مثل الميكروبات أو فيروسات وتحييدها أو إبادتها. يميز جهاز المناعة السليم خلايا الجسم السليمة و أنسجته الحيوية وبين كائنات غريبة عنه تسبب المرض. { تخيل خخخ شغل منظمة مكافحة الارهاب ولا الاستخبارات }
دور الجهاز المناعي هو الحماية ضد المرض أو مسبباته والتي يمكن أن تكون ضارة. فعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يحدد مجموعة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويميزها عن الأنسجة السليمة للجسم.
تشمل المكونات الرئيسية للجهاز المناعي ما يلي:
- العقد الليمفاوية: تنتج وتخزين الخلايا التي تحارب العدوى والمرض وهي جزء من الجهاز اللمفاوي أيضاً.
- الطحال: أكبر جهاز لمفاوي في الجسم، والذي هو على الجانب الأيسر، تحت أضلاعه وفوق معدتك، يحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى أو المرض. الطحال يساعد أيضا على السيطرة على كمية الدم في الجسم ويتخلص من خلايا الدم القديمة أو التالفة. { السيد راهو مقبرة الكريات الحمراء }
- نخاع العظم: الأنسجة الصفراء في وسط العظام تنتج خلايا الدم البيضاء. هذا النسيج الاسفنجي داخل بعض العظام، مثل عظم الفخذ والفخذ، يحتوي على خلايا غير ناضجة، تسمى الخلايا الجذعية.{ الخلايا الجِذعية هي المواد الخام بالجسم — فهي الخلايا التي تتولَّد منها جميع الخلايا الأخرى ذات الوظائف المُتخصِّصة. وفي ظلِّ الظروف المُناسبة في الجسم أو المعمل، تنقسِم الخلايا الجِذعية لتشكِّل مزيدًا من الخلايا تُسمى الخلايا الوليدة. }
- الخلايا الليمفاوية: خلايا الدم البيضاء الصغيرة تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن الجسم ضد المرض.
- الغدة الزعترية: الغدة الزعترية كبيرة إلى حد ما عند الرضع، وتنمو حتى سن البلوغ، ثم تبدأ في الانكماش ببطء وتحل محلها الدهون مع التقدم في السن.
- الكريات البيض: هذه خلايا الدم البيضاء لمكافحة المرض تحديد والقضاء على مسببات الأمراض وهي الذراع الثاني من الجهاز المناعي الفطري. ويشار إلى ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء باسم زيادة عدد الكريات البيضاء.
تكون جهاز المناعة من مجموعة خلايا وأنسجة وأعضاء تشبه الجيش، ويقوم كل منهم بوظائف محددة لمهاجمة أي عدو يقتحم الجسم، فكيف يعمل هذا الجهاز؟
حينما نتحدث عن جهاز المناعة، فإننا نقوم بوصف شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تمنع مهاجمة الجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفيروسات للجسم.
فإذا إستطاعت هذه الجراثيم أن تقتحم الجسم، تقوم هذه الشبكة بالتعامل معها ومهاجمتها قبل أن تتكاثر وتفرز سمومها.
وإن بدأت في التكاثر داخل جسم الإنسان، فإن جهاز المناعة يعمل بقوة حتى يخلص الجسم منها.
كيف تنتشر العدوى في الجسم؟
يمكن أن تأتي الجراثيم إلى الجسم من خلال الإتصال ولمس الجلد، وكذلك ممارسة العلاقة الحميمة، أو عن طريق العطس أو السعال.
كما أن إستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بشخص اخر تؤدي إلى إنتقال الجراثيم إلى داخل الجسم.
ويمكن وصول الجراثيم للجسم عبر الطعام الملوث أو المياه الملوثة.
أيضاً يعتبر الدم وسيلة لنقل الجراثيم وكذلك لدغات الحشرات. { احرزو الناموس يديرها بيكم }
كيف يقوم الجهاز المناعي بمقاومة العدوى؟
يمكننا تصور أن الجهاز المناعي هو عبارة عن جيش يدافع عن موطنه من الغزاة، { معكم الكابتن معدة شخصيا }ويتم تحصين الجيش من خلال الجلد وطبقة القرنية في العين وبطانة المخاط الموجودة في الفم والرئتين والخلايا والأنسجة في الأمعاء.
ليس هذا فقط، بل أن الإفرازات والسوائل التي تخرج من الجسم تساعد في دفع الجراثيم للخارج كما أن الإنزيمات الموجودة فيها تقوم بقتل الجراثيم.
وتتمثل هذه الإفرازات والسوائل في العرق، دموع العين { يابنات الدموع طلع ليها فايدة ياااي } المخاط في الأنف، وإفرازات المهبل.
ولذلك فإن أي ضرر بالجلد أو هذه الأنسجة وتلف الخلايا والخلل في الإفرازات والسوائل يعرض الجسم إلى هجوم الجراثيم وسهولة العدوى.
كيف يميز الجهاز المناعي بين العدو والصديق؟
بعد الولادة لا يكون الجسم قد سبق وتعرض للبكتيريا الخارجية، ولذلك يجب القيام بإعطاء الأطفال التطعيمات واللقاحات التي تقي الجسم من العدوى، وخاصةً أن جهاز المناعة يكون ضعيف جداً لديهم.
ومع تقدم العمر، نبدأ في التعرض للملوثات الخارجية، ليعتاد الجهاز المناعي على مقاومتها والتعامل معها.
وهنا تأتي وظيفة أخرى للخلايا الليمفاوية التي تحدثنا عنها من قبل، حيث تحتفظ بقطع من البروتينات الصديقة للجسم، فتتذكرها فيما بعد وبالتالي تكون أي أجسام أخرى غريبة من الأعداء التي يجب مقاومتها.
ومن هنا يمكننا إدراك أهمية اللقاحات، فهي عبارة عن فيروس ضعيف أو ميت وغير مؤذي، ولكنه يعرف الجهاز المناعي على العدوى والبكتيريا الضارة، وفي حالة الإصابة بهذا الفيروس فيما بعد سوف يعرف الجهاز كيف يتعامل معه ويقضي عليه قبل إنتشاره.
وبنفس الطريقة، تستطيع الخلايا الليمفاوية في التعرف على الخلايا السرطانية في حالة وجود تغيرات في البروتينات الموجودة على سطح الخلايا.
في النهاية : لااريد ان يكون الموضوع طويلا او مملا لذا في الموضوع القادم ساتحدث عن :
كيفية التعرف على وجود مشكلة في الجهاز المناعي؟
أسباب ضعف المناعة
دفاع طبيعي ومتخصص
كيف يمكن تعزيز الجهاز المناعي بالجسم؟
جاهزون يااطفاال هايااي كابتن { تفكرت سبونجبوب منعرف علاه }
ساو خلصت الموضوع اعطوني اراؤكم وافكاركم
في امان الله