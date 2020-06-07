دنياك إختبار لك وحدك ...

بسم الله الرحمن االرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تأمل كلام علام الغيوب

(فمن أبصر فلنفسه)

(من عمل صالحا فلنفسه)

(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)

(ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه )

(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)

(فمن اهتدى فإنمت يهتدي لنفسه)

(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)

(فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)

(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه)

من الآيات السابقة نتعرف على المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها ،نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي ،دنياك اختبار لك وحدك ،فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها ولو استطاب كل الناس التقصير والقعود .

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