دنياك إختبار لك وحدك ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,051
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن االرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


تأمل كلام علام الغيوب
(فمن أبصر فلنفسه)
(من عمل صالحا فلنفسه)
(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)
(ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه )
(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)
(فمن اهتدى فإنمت يهتدي لنفسه)
(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)
(فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)
(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه)
من الآيات السابقة نتعرف على المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها ،نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي ،دنياك اختبار لك وحدك ،فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها ولو استطاب كل الناس التقصير والقعود .
 
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