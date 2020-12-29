بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تأمل كلام علام الغيوب:

"فمن أبصر فلنفسه"

"من عمل صالحا فلنفسه"

"ومن شكر فإنما يشكر لنفسه"

"ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه"

"ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه"

"فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه"

"ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه"

"فمن نكث فإنما ينكث على نفسه"

"ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه"

"قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ"

من الآيات السابقة تتضح المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها ،نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي لن تؤاخذ على تقصير الناس معك، بل ستعاتب وتؤاخذ على تقصيرك بحق نفسك ،فاسعن بالله ولاتعجز. (أنقذ نفسك)