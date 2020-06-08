عين السيكولوجي01

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
416
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عين السيكولوجي01:
اشير في بداية هذه السلسلة الى انني سوف اكتفي بقراءة مختصرة لكل محور من المحاور الخمسة التى شملتها مقترحات المسودة وهي:
1- الحريات العامة والحقوق الأساسية
2- الفصل بين السلطات.
3- استقلالية القضاء.
4- سمو الدستور.
5- الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته.
6- السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ان المتصفح لهذه المسودة، والوقوف عند المقترحات المقدمة، يظهر له بشكل جلي ان المضامين تعكس رد فعل فردي على مستوى القيادة، وهو في حقيقة الامر نتاج رد فعل جماعي كذلك على وضعيات سابقة، حيث يمكن تشبيه الامر بذلك المواطن الذي قام باستبدال مسكنه هروبا من الضيق واهتراء بنيانه، وقرر الانتقال الى سكن ارحب وفي حي اكثر تحضر يرضي تطلعات الابناء، في وقت جميع افراد الاسرة المتحمس للفكرة وغير متحمس، لم يضعو في الحسبان ما ينتظرهم من تحديات، وما هو مطلوب منهم من استعداد وتحمل وتقبل لفكرة التغيير، تغيير ليس على مستوى الشكل والمسميات، بل تغيير في السلوك وفي نمط التفكير وفي التصورات. وحتى بعض المعتقدات. لهذا علينا ان ندرك اخواني اخواتي حتمية التغيير في انفسنا اولا، لكي يكون سهل الصياغة اللفظية والمكتوبة لما نريد.
مخ الهدرة: يا مواطن دير حسابك كان حاب....كذا وكذا...لازم تكون على استعداد لتفهم وقبول كذا...وكذا...انها سنة التغيير.
يتبع......
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
416
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت يمناك على الطرح الرائع
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السلام عليكم ...
أجــمل وأرق باقات وردى
لردك الجميل ومرورك العطر فبارك الله فيك
تــحـياتي لكــ
دمت يرضى من الرحـمن لا يزول
دمت بحفظ الله ورعايته......
 
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