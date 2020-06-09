سبع أجابها الله تعالى لموسى عليه السلام ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سبع أجابها الله تعالى لموسى عليه السلام دفعة واحدة:
(قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا نصيرا) فكان الجواب:
(قد أوتيت سؤلك يموسى)
اجمع رغباتك وأكثر سؤالاتك وأهتف بكل حاجاتك ،رب لحظة يقال لك قد أوتيت سؤلك ،جاء الفعل (أوتيت) في زمن الماضي ،بمعنى أن الإجابة قد حصلت لحظة النطق بالدعاء ،اللهم إجعلنا ممن دعوك وسألوك فأعطيتهم.
من أجمل اللمسات البيانية في الآيات السابقة ،أن نبي الله موسى عليه السلام قال:(كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) ولم يقل كي أقوى على فرعون بأخي ،إذ الغايات لاتتحقق إلا بذكر الله عزوجل
 
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