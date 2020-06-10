السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عندي مشكلة ممكن تظهرلكم عادية لكنها ارهقتني

انا انسانة مخطوبة (بالفاتحة) لمدة 4 سنوات مع شخص نحبو بزاف هو من ولاية بعيدة

مازال مادرناش العرس خاطر حنا الزوج ماكناش واجدين

مشكلة انو هو غيور ياسر.. منقولش غيرة لأنها فاقت الحدود بكثيييير

لدرجة تنازلت على اشياء كثيرة ف حياتي مش مقتنعة بيها فقط باش نرضيه

ادا حبيت نخرج لازم نقعد نحاول فيه باش يرضى ولازم مع امي فقط

وحتى الذهاب الى طبيب او حاجة طارئة ممنوع وحدي لازم مع الام او الاب فقط

حتى ادا كانت عندي امور نقضيها مثل نخرج اوراق او نخدم كارت او اي شيء من هذا القبيل ممنوع تماما

ممنوع عليا التعامل مع كل الرجال بدون استثناء وحتى ف الضرورة القصوى.. يعني سائق حافلة، بائع، طبيب ...

وممنوع زيارات العائلية والاعراس وكل شي وممنوع حتى النقاش في هذا الامر

مع العلم نلبس حجاب شرعي ومحتشم والحمدلله خاطية الشبهات

حاولت نفهمو، محبش يسمعني

ومش حابة ندخل اي واحد ف وسطنا خاطر كان يسمعو دارنا مستحيل يقبلو وتصرا مشكلة وانا مش حابة نخسرو

لكن الحاجة هادي رجعت تخنقني كاين اكثر من موقف مانطيقش نحكيهم كل...والانسان بطبيعتو كي تمنع عليه كل شي يتخنق

الضغط ياسر مشو مليح وكل ممنوع يرجع مرغوب

وديننا دين يسر ومايحرمش على الانسان يعيش حياتو ويخرج او يقضي مصالحو مادام ماش حيدير حاجة تغضب ربي

افيدوني الله يجازيكم

مشني حابة نخسرو وفنفس الوقت تعبت نفسيا

حاولت كل الطرق مانفعتش معاه ...