عين السيكولوجي 02

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
423
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عين السيكولوجي 02 :
بالنسبة للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، اجد انها لا تطرح أي اشكال وهي في عمومها محل قبول لدى الجميع تقريبا، لكن الجديد والمتمثل في:
1- أن تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي،و الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
2- تخصيص بعد البلديات بظام خاص.
3- مبدأ اللامركزية في العلاقة بين الدولة والجماعات الاقليمية.
فمن زاوية نفسية فإن الاشكال يظهر في ان الفرد الجزائري خضع ومنذ القدم الى التطبيع على الابوية، و مقاومة الخضوع والاذعان لهذه السلطة التي لا يقبلها الا تحت غطاء الخوف أو التصورات العقائدية، وبالتالي سوف او تظل اي محاولة لنقله الى مساحة من الحرية تتضمن بعض التحديات الناتجة عن التوجس وعدم الثقة، خاصة وان الجديد المطروح للنقاش جاء جزئي، وكأن القيادة لازالت لها مخاوف حول قدرة الشعب على استيعاب التغيير المنشود وبالتالي رادت ان تمحنه ما تراه شريحة واسعة من الشباب على انه لا يمثل سوى فتات لا يسمن ولا يغني من جوع.
لهذا اعتقد ان المتمعن في المقترحات المقدمة في هذا الشأن لا تزال تعكس تخوف القيادة وشكوكها في قدرة المجتمع على تحمل الجرعات الكبيرة من التغيير. لهذا ظهر هناك ارباك وتردد من السلطة من جهة واحتشام وتخوف من الشعب من جهة اخرى في مناقشة و طرح اقتراحات قوية تعكس الرغبة في قبول التغيير الحقيقي، ,خاصة فيما يتعلق بمدأ اللامركزية أو الحقوق والحريات أو الفصل ببن السلطات.
وكأني بالسلطة تشبه ذلك الاب الذي يقول: سعدي ببك ولدي عارفك راجل...لكني خايف عليك..!!!.
في حين ان الشعب نظرا لسياسة التغييب والوصاية الابوية التي خضع لها سابقا، فإنه و رغم الحماسة التي اظهرها في حراكه السلمي يواجه صعوبة في رسم وصياغة طموحاته وتطلعاته في شكل مقترحات قابلة للتطبيق كونه لا يزال حبيس الخوف والشك والتردد.
وهنا اتذكر حالة أحد ابنائي حين قدمت له يوما ما موزة ليأكلها فخاف منها خوفا شديدا وراح يصرخ و مستنجدا بحضن امه، وكانت هذه اول تجربة له مع الموز، فقلت ربما ربطها ذهنيا بصورة مخيفة علقت في ذهنه من مشهد رسوم متحركة او مشهد فيلم..فرغم محاولتنا لاقناعه بالتعبير عن سعادتنا امامه ونحن نأكل فاكهة الموز، لكن دون جدوى...
لكن بعد مرور الايام واتضاح الصورة تبدد الخوف وصار من عشاق الموز....
مخ الهدرة: ليست دائما مخاونا مبررة...
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
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النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
جميل ما طرحته وصائب .
من تربى على أن وطنه في بيته فقط
سيرى الطريق ليس وطنه والشارع ليس وطنه
فكيف يصدق من تربى هذه التربية على أن الوطن اكبر من ذلك الوهم الذي تسلل؟؟
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
423
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف:
جميل ما طرحته وصائب .
من تربى على أن وطنه في بيته فقط
سيرى الطريق ليس وطنه والشارع ليس وطنه
فكيف يصدق من تربى هذه التربية على أن الوطن اكبر من ذلك الوهم الذي تسلل؟؟
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السلام عليكم ...
تفاعلك مع موضوعي أفرحني
وأدخل البهجة في صفحت فبوركت وجزا ك الله خيرا
 
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