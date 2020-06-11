كنز من كنوز الرحمان

سورة الفاتحة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ''فاتحة الكتاب انزلت من كنز تحت العرش''

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ''فاتحة الكتاب واية الكرسي من قراهما في بيته لم تصبهم في دلك اليوم عين انس ولا جن''

سورة البقرة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"

ان لكل شيئ سناما وسنام القران البقرة من قراها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 3ليال ومن قراها نهارا لم يدخله 3 ايام"

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"

ان الله ختم سورة البقرة بايتين اعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها ابناءكم ونساءكم فاءنهما صلاة

وقراءة ودعاء"

سورة ال عمران:

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا (شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم_ان الدين عند الله هو الاسلام) ثم قال وانا اشهد بما شهد الله به واستودع الله به هده الشهادة ; وهي لي عنده وديعة جيئ يوم القيامة فقيل عبدي هدا عهد الي عهدا وانا احق من اوفى بالعهد ادخلوا عبدي الجنة

سورةالكهف:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حفظ 10 ايات من اول سورة الكهف عصم فتنة الدجال"

سورة يس:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرا يس كتب لهبقراءتها قراءة القران 10 مرات"

سورة الدخان:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرا الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون ملك"

سورة الواقعة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرا سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا"

وفاقة معناها: