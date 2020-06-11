كنز من كنوز الرحمان

سورة الفاتحة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:''فاتحة الكتاب انزلت من كنز تحت العرش''
قال النبي صلى الله عليه وسلم:''فاتحة الكتاب واية الكرسي من قراهما في بيته لم تصبهم في دلك اليوم عين انس ولا جن''
سورة البقرة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ان لكل شيئ سناما وسنام القران البقرة من قراها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 3ليال ومن قراها نهارا لم يدخله 3 ايام"
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ان الله ختم سورة البقرة بايتين اعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها ابناءكم ونساءكم فاءنهما صلاة وقراءة ودعاء"
سورة ال عمران:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا(شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم_ان الدين عند الله هو الاسلام) ثم قال وانا اشهد بما شهد الله به واستودع الله به هده الشهادة ; وهي لي عنده وديعة جيئ يوم القيامة فقيل عبدي هدا عهد الي عهدا وانا احق من اوفى بالعهد ادخلوا عبدي الجنة
سورةالكهف:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حفظ 10 ايات من اول سورة الكهف عصم فتنة الدجال"
سورة يس:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا يس كتب لهبقراءتها قراءة القران 10 مرات"
سورة الدخان:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون ملك"
سورة الواقعة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا"
وفاقة معناها:
فَقْر، حاجة، بُؤْس، ضيق حال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:''فاتحة الكتاب انزلت من كنز تحت العرش''
قال النبي صلى الله عليه وسلم:''فاتحة الكتاب واية الكرسي من قراهما في بيته لم تصبهم في دلك اليوم عين انس ولا جن''
سورة البقرة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ان لكل شيئ سناما وسنام القران البقرة من قراها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 3ليال ومن قراها نهارا لم يدخله 3 ايام"
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ان الله ختم سورة البقرة بايتين اعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها ابناءكم ونساءكم فاءنهما صلاة وقراءة ودعاء"
سورة ال عمران:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا(شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم_ان الدين عند الله هو الاسلام) ثم قال وانا اشهد بما شهد الله به واستودع الله به هده الشهادة ; وهي لي عنده وديعة جيئ يوم القيامة فقيل عبدي هدا عهد الي عهدا وانا احق من اوفى بالعهد ادخلوا عبدي الجنة
سورةالكهف:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حفظ 10 ايات من اول سورة الكهف عصم فتنة الدجال"
سورة يس:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا يس كتب لهبقراءتها قراءة القران 10 مرات"
سورة الدخان:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون ملك"
سورة الواقعة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قرا سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا"
وفاقة معناها:
فَقْر، حاجة، بُؤْس، ضيق حال.