*شروق الموت...... لا*



أحببتها

بالله من يتقي الحب الخلود؟!

ورأيتها...

فعلمت أن تجانساً قد شق ملكوت الحدود

هي من أتت بروائح الكون الجمال

هي كل الإشتعال

هي في حدها

أرقى هدوء الانفعال

جاءت كما تأتي ملائكة النهار

كبسمة ٍ مزروعة ٍ من ألف عام

إني أحبك يا عبير

هكذا انطلق الهتاف من العيون

هكذا انداح الجنون

جاءت خلود

جاءت بلا حتى معاد

كانت الأرواح ترقص من حواليها

كانت تفاخر أنها...

همسٌ

تواشيحٌ

وشوشةٌ من الأمل السطوع

كانت تصارع أن ترى

كيف يمازح العطر سماها

إن استحالت الدنيا صدود

ليس بيني وبين حبيبتي أبداً

مواجيع الشرود

ليس بيننا عطش الليالي

كلا

ولا حتى غبار الليل في غرق الشموس

ريانةٌ صلواتنا

متناغمة

تمشي

تطير من الفرح

متأكده

وكانت الأزهار تبسم عند لقيانا

وكنا في انتشاء

كنا تراتيل السماء

نبادلها التحايا

يمنةً أو يسرةً والحب يسبقنا

يُبشر

أن موعدنا الشروق

شروق الموت....لا

حسبي بحور الأفئدة