فوائد من الخسوف والكسوف : مقالة للدكتور عثمان جيلان معجمي



ان الخسوف والكسوف ايتين من آيات الله في الكون , ودليل على قدرته في تغير مسار الارض والقمر بدون اختلال او تأثير في نظام الكون ووظيفته وعمله , و دليل على ان الله قادر على تغيير نظام الكون في أي لحظة ومتى ما شاء , وان الساعة اتية لا ريب فيها , وان الله يبعث من في القبور



خسوف القمر



عندما يحدث الخسوف للقمر , يدل على ان تلك الليلة التي حدث فيها الخسوف هي الليلة الخامسة عشر من الشهر القمري الهجري , فلا يحدث الخسوف الا اذا كان القمر بدرا مكتملا , فإذا صادف وان شاهدت في ليلة ما خسوفا للقمر , فاعلم ان تلك الليلة هي الليلة الخامسة عشر من الشهر القمري



كسوف الشمس



يدل كسوف الشمس على ولادة القمر , فمثلا الكسوف الذي حدث بالأمس عند الساعة الثامنة صباحا , في تلك الساعة واثناء ذلك الكسوف , تمت ولادة قمر شهر ذي القعدة , وبدأت ساعاته , رغم ان يوم امس كان التاسع والعشرون من شوال , ولكن قمر شهر شوال انتهت اخر دقائقه عند بداية الكسوف , وبدأت اولى دقائق شهر ذي القعدة اثناء الكسوف , و سيغرب هذا القمر الجديد بعد غروب شمس يوم الكسوف , أي ان يوم الكسوف يكون هو اخر يوم من الشهر القمري الهجري واليوم الثاني من الكسوف يكون اول يوم من الشهر القمري الهجري , و بذلك يكون يوم امس الاحد الذي حدث فيه الكسوف هو اخر ايام شهر شوال , رغم انه كان يوم 29 , وسيكون اليوم يوم الاثنين هو اول ايام ذي القعدة , وسيكون عيد الاضحى بمشيئة الله يوم الجمعة ,وسيكون الوقوف بعرفة هو يوم الخميس