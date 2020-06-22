عرض بيع متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
N

NAIM 2093

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
4,509
النقاط
671
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50$
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
246
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
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