سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 454
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
أسباب الملل الجنسي :
الخيانة الزوجية، مفتاح تفكك الأسر وانهيارها، وهذه الخيانة قد لا تكون طبعا متأصلا في الزوج أو الزوجة، وقد تقود إليها مقدمات ومسببات، لعل أهمها هو الملل بين الزوجين لدرجة البغض أحيانا.
لا توجد مشكلة ليس لها علاج أو حل، متى ما صدقت النية وخلصت، وعلى كل طرف أن يبذل جهده وسعته حتى تعود الحياة الزوجية لنصابها الحقيقي.
على كل طرف أن يتحرى رضا الطرف الآخر عن طبيعة العلاقة وتفاصيلها، فأول خطوة نحو الملل هو عدم الرضا، فيجب رفع جميع أحجبة الخجل بين الزوجين فيما يتعلق بعلاقتهما الحميمة على وجه الخصوص، فليس هذا موضع الحياء، بل هو موضع سعادة وإشباع للطرفين.
ومن أهم النصائح التي تفيد استمرارية السعادة في العلاقة محاولة التغيير المستمر في الأركان الثلاثة التي تشكل ركائز العلاقة وهي: المكان، الزمان، الكيفية.
على الزوجة أن تتفنن في إسعاد زوجها، وعلى الزوج بدوره أن يحرص على وصول زوجته لمرحلة الرضا والإشباع الجنسي، إذا ما تحققت هذه المعادلة، فإن الملل سيتلاشى حتما، وبالتالي تحافظ الزوجة على أسرتها ومنزلها، ويحافظ الرجل على ما يملكه، وكل هذا بما يرضى الجميع وضمن تعاليم الدين بلا شذوذ أو انحراف
الخيانة الزوجية، مفتاح تفكك الأسر وانهيارها، وهذه الخيانة قد لا تكون طبعا متأصلا في الزوج أو الزوجة، وقد تقود إليها مقدمات ومسببات، لعل أهمها هو الملل بين الزوجين لدرجة البغض أحيانا.
لا توجد مشكلة ليس لها علاج أو حل، متى ما صدقت النية وخلصت، وعلى كل طرف أن يبذل جهده وسعته حتى تعود الحياة الزوجية لنصابها الحقيقي.
على كل طرف أن يتحرى رضا الطرف الآخر عن طبيعة العلاقة وتفاصيلها، فأول خطوة نحو الملل هو عدم الرضا، فيجب رفع جميع أحجبة الخجل بين الزوجين فيما يتعلق بعلاقتهما الحميمة على وجه الخصوص، فليس هذا موضع الحياء، بل هو موضع سعادة وإشباع للطرفين.
ومن أهم النصائح التي تفيد استمرارية السعادة في العلاقة محاولة التغيير المستمر في الأركان الثلاثة التي تشكل ركائز العلاقة وهي: المكان، الزمان، الكيفية.
على الزوجة أن تتفنن في إسعاد زوجها، وعلى الزوج بدوره أن يحرص على وصول زوجته لمرحلة الرضا والإشباع الجنسي، إذا ما تحققت هذه المعادلة، فإن الملل سيتلاشى حتما، وبالتالي تحافظ الزوجة على أسرتها ومنزلها، ويحافظ الرجل على ما يملكه، وكل هذا بما يرضى الجميع وضمن تعاليم الدين بلا شذوذ أو انحراف