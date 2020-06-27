أسباب الملل الجنسي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
454
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
أسباب الملل الجنسي :
الخيانة الزوجية، مفتاح تفكك الأسر وانهيارها، وهذه الخيانة قد لا تكون طبعا متأصلا في الزوج أو الزوجة، وقد تقود إليها مقدمات ومسببات، لعل أهمها هو الملل بين الزوجين لدرجة البغض أحيانا.
لا توجد مشكلة ليس لها علاج أو حل، متى ما صدقت النية وخلصت، وعلى كل طرف أن يبذل جهده وسعته حتى تعود الحياة الزوجية لنصابها الحقيقي.
على كل طرف أن يتحرى رضا الطرف الآخر عن طبيعة العلاقة وتفاصيلها، فأول خطوة نحو الملل هو عدم الرضا، فيجب رفع جميع أحجبة الخجل بين الزوجين فيما يتعلق بعلاقتهما الحميمة على وجه الخصوص، فليس هذا موضع الحياء، بل هو موضع سعادة وإشباع للطرفين.
ومن أهم النصائح التي تفيد استمرارية السعادة في العلاقة محاولة التغيير المستمر في الأركان الثلاثة التي تشكل ركائز العلاقة وهي: المكان، الزمان، الكيفية.
على الزوجة أن تتفنن في إسعاد زوجها، وعلى الزوج بدوره أن يحرص على وصول زوجته لمرحلة الرضا والإشباع الجنسي، إذا ما تحققت هذه المعادلة، فإن الملل سيتلاشى حتما، وبالتالي تحافظ الزوجة على أسرتها ومنزلها، ويحافظ الرجل على ما يملكه، وكل هذا بما يرضى الجميع وضمن تعاليم الدين بلا شذوذ أو انحراف
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
454
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت يداك على الطرح الرائع و المميز
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
لكم الشكر والتقدير على هذا المرور الكريم
دمتم بحفظ الله ورعايته
 
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