أسباب الملل الجنسي :

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الخيانة الزوجية، مفتاح تفكك الأسر وانهيارها، وهذه الخيانة قد لا تكون طبعا متأصلا في الزوج أو الزوجة، وقد تقود إليها مقدمات ومسببات، لعل أهمها هو الملل بين الزوجين لدرجة البغض أحيانا

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لا توجد مشكلة ليس لها علاج أو حل، متى ما صدقت النية وخلصت، وعلى كل طرف أن يبذل جهده وسعته حتى تعود الحياة الزوجية لنصابها الحقيقي.

على كل طرف أن يتحرى رضا الطرف الآخر عن طبيعة العلاقة وتفاصيلها، فأول خطوة نحو الملل هو عدم الرضا، فيجب رفع جميع أحجبة الخجل بين الزوجين فيما يتعلق بعلاقتهما الحميمة على وجه الخصوص، فليس هذا موضع الحياء، بل هو موضع سعادة وإشباع للطرفين.

ومن أهم النصائح التي تفيد استمرارية السعادة في العلاقة محاولة التغيير المستمر في الأركان الثلاثة التي تشكل ركائز العلاقة وهي:

المكان، الزمان، الكيفية.