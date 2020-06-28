من هم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من هم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون؟
أحد عشر من الناس هم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

1

(فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
2

(من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون)
3


(من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولاهم يحزنون)
4

(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون ماأنفقوا منا ولا أذى لهن أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
5

(الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون)
6

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهن أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
7

(ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
8

(فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
9
(فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
10

(ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون)
11

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهن ولاهم يحزنون)
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
بورك فيك على موضوعاتك القيمة التي اضافت إلى المنتدى روعة في طرحك المميز
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,127
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
بورك فيك على موضوعاتك القيمة التي اضافت إلى المنتدى روعة في طرحك المميز
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اللهم آمين يارب
وفيك بارك الله
مشكور اخي الكريم
جزاك الله الجنة يارب
 
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