بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من هم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون؟

أحد عشر من الناس هم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون



1

(فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

2

(من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون)

3

(من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولاهم يحزنون)

4

(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون ماأنفقوا منا ولا أذى لهن أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون)

5



(الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون)

6

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهن أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون)

7

(ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون)

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(فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)

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(فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)

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(ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون)



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