هل هي الحاسة السادسة ام ماذا ـ يحدث معي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة
اليوم و انا امر على موضوع اختي السيدة مريم
تذكرت بعض الامور الغريبة التي وقعت و تقع معي
رأيت مشاركتها معاكم و مناقشتها و معرفة ما عندكم من غرائب
1ـ في احدى الليالي كانت زوجتي حامل في شهرها السادس
و كنا نائمين بل في نوم عميق
و من دون سابق انذار أستفيق من نومي و أمد يدي في اتجاه
الخزانة التي نضع فيها الملابس و الافرشة ـ لأجدها تميل نحونا
و نحو زوجتي و هي نائمة
فلا أعلم ما الذي دفعها الى السقوط و كيف استيقض من نومي و اتوجه لأمسكها
فلولا قدر الله لي لسقطت على زوجتي و هي حامل و الباقي تعرفوه
ـ لحد الساعة لم افهم تلك الحادثة
2 ـ في احدى المرات و انا داخل البيت مع اختي الكبرى نتبادل اطراف الحديث
في لحظة ما قطعتها و قلت لها خالتي راهي جاية عندك ضيفة
سكتت للحظة ثم قالت مستحيل راهي بعيدة
فقلت لها ثلاث ثقواني و تصل البيت
فسبحان الله لحظة واحدة حتى دقت الباب فوجدناها خالتي و باللبس الذي تخيته
3 ـ في احدى المرات و انا اراسل صديق من الشرق الجزائري بواسطة الماسنجر
سألته هل انتم تدهنون البيت ـ فأجابني بنعم و راح يتحدث عن الألوان المناسبة
قبل ان يتفطن و يسال و كيف عرفت اننا ندهن البيت
3 ـ نزيد واحدة فقط هههههه و اتوقف
في احدى المرات كنت مع جماعة من اصدقائي مسافرين و ذاهبون لزيارة صديق
في مدينة بعيدة عنا ـ لما وصلنا اليه استقبلنا بكل فرح و سرور
و لما جلسنا معه في صالون بيته كان كل شيء عادي
سبحان الله أحسست انه متشاجر مع اخوته ـ فسألته أخي مالذي حصل بينك و بين إخوتك
إلتفت إلي و كل أصدقائي و هم في حالة صدمة
و سكت الجميع للحظات
ليرد الصديق نعم نعم انا متشاجر مع اخوتي و انت كيف عرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هته بعض النوادر التي تحدث معي
هل هي فراسة ام الحاسة السادسة ام ماذا
و هل يقع معاكم هكذا أمر
السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة
اليوم و انا امر على موضوع اختي السيدة مريم
عندما كنت انسانة صالحة😍😍
06:22😓😓😓😓 صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير 👶👶👶، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، 😍😍😍كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار الحجر...
www.4algeria.com
رأيت مشاركتها معاكم و مناقشتها و معرفة ما عندكم من غرائب
1ـ في احدى الليالي كانت زوجتي حامل في شهرها السادس
و كنا نائمين بل في نوم عميق
و من دون سابق انذار أستفيق من نومي و أمد يدي في اتجاه
الخزانة التي نضع فيها الملابس و الافرشة ـ لأجدها تميل نحونا
و نحو زوجتي و هي نائمة
فلا أعلم ما الذي دفعها الى السقوط و كيف استيقض من نومي و اتوجه لأمسكها
فلولا قدر الله لي لسقطت على زوجتي و هي حامل و الباقي تعرفوه
ـ لحد الساعة لم افهم تلك الحادثة
2 ـ في احدى المرات و انا داخل البيت مع اختي الكبرى نتبادل اطراف الحديث
في لحظة ما قطعتها و قلت لها خالتي راهي جاية عندك ضيفة
سكتت للحظة ثم قالت مستحيل راهي بعيدة
فقلت لها ثلاث ثقواني و تصل البيت
فسبحان الله لحظة واحدة حتى دقت الباب فوجدناها خالتي و باللبس الذي تخيته
3 ـ في احدى المرات و انا اراسل صديق من الشرق الجزائري بواسطة الماسنجر
سألته هل انتم تدهنون البيت ـ فأجابني بنعم و راح يتحدث عن الألوان المناسبة
قبل ان يتفطن و يسال و كيف عرفت اننا ندهن البيت
3 ـ نزيد واحدة فقط هههههه و اتوقف
في احدى المرات كنت مع جماعة من اصدقائي مسافرين و ذاهبون لزيارة صديق
في مدينة بعيدة عنا ـ لما وصلنا اليه استقبلنا بكل فرح و سرور
و لما جلسنا معه في صالون بيته كان كل شيء عادي
سبحان الله أحسست انه متشاجر مع اخوته ـ فسألته أخي مالذي حصل بينك و بين إخوتك
إلتفت إلي و كل أصدقائي و هم في حالة صدمة
و سكت الجميع للحظات
ليرد الصديق نعم نعم انا متشاجر مع اخوتي و انت كيف عرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هته بعض النوادر التي تحدث معي
هل هي فراسة ام الحاسة السادسة ام ماذا
و هل يقع معاكم هكذا أمر