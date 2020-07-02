هل هي الحاسة السادسة ام ماذا ـ يحدث معي

06:22😓😓😓😓 صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير 👶👶👶، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، 😍😍😍كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار الحجر...