شرح الحديث القدسي: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ…

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم)

قال – جل جلاله -: ((يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِيْ))

قول الله – عز وجل -: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣],

قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ))( [2] ).

وقوله: ((إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ))

وقد ثبت في الصحيح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ))( [3]

قال: ((غَفَرْتُ لَكَ))