تخصص جديد ....ماجستير في هندسة التغليف

قد تكون مهنة التغليف و التعبئة من أكثر المهن غير المعروفة في العالم ، ولكن تصميم التغليف و تنفيذه يمس حرفيا كل جانب من جوانب الحياة الحديثة ليس فقط ما يخص البيع بالتجزئة ، ولكن كل ما يتعلق بالشحن و التخزين و كل خطوة من خطوات التوريد

من المواد الخام إلى رفوف المتاجر ، تخضر أهمية التغليف في كل مكان ، مما يجعله من أكبر الصناعات في العالم وذا تأثير كبير على الاقتصادات في كل مكان ومن هنا يعد برنامج ماجستير في هندسة التغليف التي أدخلتها جامعة رانجر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 فهو برنامج متعدد التخصصات يعتمد على الهندسة الكيميائية و الصناعية و علوم المواد والهندسة الميكانيكية من أجل تصميم و تصنيع علب كرتون و زجاجات و مواد التغليف أخرى تلبي معايير محددة

التغليف هو أكثر مجرد شيء شكل جذاب اذا لدى المصنعين متطلبات محددة لتعبئة منتجاتهم ، مثل قدرتها على تحمل درجات حرارة معينة أو أن يكون لها شكل معين أو أن تكون مقاومة للعبث او تحتوي على مضخة قادرة على رش رذاذ خفيف او ذات خصائص اخرى

وقد أدى الاهتمام المتزايد بالبيئة إلى زيادة الطلب على مهندسي التغليف ، كما تسعى الشركات إلى اعتماد مبادىء الاستدامة . و لذلك ، راحت تطلب تصميم عبوات مبتكرة و مستدامة و خفيفة الوزن يمكن أن تقلل من كمية الوقود المستخدم و الغازات الدفيئة المنبعثة أثناء النقل . كما يعد التخلص من النفايات أيضا الاعتبارات الرئيسية ، حيث يسعى المصنعون إلى عبوات يمكن إعادة تدويرها أو تحلل بشكل طبيعي

ومن أهم و من بين المقررات الأساسية في تخصص التغليف :

1- مبادىء التغليف التي تشمل دراسة التغليف و التعبئة والمعدات المستخدمة للتنفيذ و انواع الحاويات و طرق الاختبار و التقييم و تحديد المعايير المناسبة

2- الاستدامة التي تشمل درس المعايير الاستدامة و التعبئة المستدامة من التصاميم التي توفر في استخدام المواد و الطاقة إلى تقييم دورة الحياة و اثار الكربون و دراسة التطبيقات الحالية الموجودة في التغليف المستدام

3- تغليف منتجات الرعاية الصحية ، الذي يشمل مقدمة لاساسيات المواد المستخدمة في تغليف هذه المنتجات في تغليف هذه المنتجات، بما في ذلك المواد و الاعتبارات الصحية المطلوبة التغليف ، و عمليات التعقيم المضافة إذا لزم الأمر ، و تخزين و توزيع المنتجات النهائية للعملاء ، مع رموز مطبوعة عليها من أجل التعرف السريع على تفاصيل محتوياتها

اما في ما يتعلق بفرص العمل ، فهناك طلب على خريج هذا التخصص و تخصص التسويق و في مختلف أنواع الصناعات عليهم التعاون مع زملائهم في اقسام البحث و التطوير و التصنيع و التسويق و التصميم الجرافيكي و الادارات التنظيمية للتصدي للتحديات التقنية و التسويقية

















وفي الاخير جانب من دراستي في التسويق تخصصي في الجامعة