الزواج الشرعي

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
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بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

يوجد حاليا استفتاء حول ما يسمى الزواج التقليدي أوالزواج عن حب.. اننا مسلمون.. يعني يوجد ما يسمى الزواج الاسلامي..
الذي هو: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه للمراة، واظفر بذات الدين تربت يداك للرجل.
الزواج كما كل شيء اخر في حياة المسلم عبادة، هذا ما يفترض به أن يكون، وأساسه ان يبحث الطرفين عمن ياخد بيده الى الله عز وجل وليس العكس وهدفه تكوين أسرة مسلمة..
الحب رزق من الله عز وجل والله عز وجل من وعد الزوجان ان يجعل بينهما مودة ورحمة ان كان أساس زواجهما كما أمر الله ورسوله..
لا بأس بالزواج عن حب، فالحب ليس العيب بل ما يتم فعله باسمه هو العيب والحرام
الحب رزق يقذفه الرحمن بقلب من يشاء من عباده وهو ليس اساسا تقوم البيوت عليه انما تقوم بجعل الزواج عبادة والبحث عمن يخاف الله عز وجل فحتى ان لم يحبا بعضهما سيتقيان الله في نفسيهما وبعضهما..
الزواج ثقة واحترام، وماذا افعل بمن يحبني ولا اثق به ولا احترام بيننا؟
ومن يحبك فعلا سيتقي الله فيك وفي نفسه ولن يجعلك تقوم بامر فيه معصية لله، وهذا هو الحب الوحيد الصحي حالة الدائم وهو الحب في الله ومادون ذلك مجرد هراء يقوم على امور ومقاصد دنيوية اذا انتهى المقصد ينتهي الحب في الدنيا وفي الاخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
أعيد: الحب رزق، ويمكن ان يكون اختبار.. يقذف الله في قلوبنا حب انسان ما ليرانا هل سنحبهم اكثر من حبنا له سبحانه فنعصيه فيمن نحب فيشقينا بابعادهم عنا لانه سبحانه يغار على قلوب عباده حين تمتليء بحب غيره او لا نعصيه فيمن نحب وان نطلبه منه في سجدة..
والخطوبة هي فترة تعارف في الاسلام بعد النظرة الشرعية ولا يعني انهما صارا زوجان وانتهى الامر كما صار يفهم الان، الله يهدينا ويعافينا.
المشكل ليس الزواج التقليدي او عن حب طالما يكون حلال فيما يحب الله ويرضى، انما المشكل فيمن تتزوج، ان كان يخاف الله او ان كانت تخاف الله وان كانا يعرفان حقوقهما وواجباتهما كزوجين في الاسلام..
اما غير الحلال: كل ما بدايته لا ترضي الله نهايته لن ترضينا بالتأكيد.

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -

تحياتي احترامي وتقديري
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


الحمد لله على فضل الله .

انما الحب الحلال رزق
ومن بركة الرزق الحلال ان بحفظ ولا يمزج بما لا يجوز وان مزج بما لا يجوز اصبح اقرب للفساد فإن رجع عن ذلك المزج وعدل كان حري به ان يبني بيتا قوامه واساسه تقوى الله سبحانه وتعالى .


رزقت حبها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امنا عائشه رضي الله عنها .
فعلى كل من احب بصدق ان يجعل ذلك الحب امانة وان يحفظه من مدلهمات هذه الامور التي يتغنى بها اهل زماننا .



نسال الله ان يحفظنا ومن نحب ويجعل في حبنا بركته وان يجعل حبنا لمن احببنا سببا لدخولنا الجنة.
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,543
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


الحمد لله على فضل الله .

انما الحب الحلال رزق
ومن بركة الرزق الحلال ان بحفظ ولا يمزج بما لا يجوز وان مزج بما لا يجوز اصبح اقرب للفساد فإن رجع عن ذلك المزج وعدل كان حري به ان يبني بيتا قوامه واساسه تقوى الله سبحانه وتعالى .


رزقت حبها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امنا عائشه رضي الله عنها .
فعلى كل من احب بصدق ان يجعل ذلك الحب امانة وان يحفظه من مدلهمات هذه الامور التي يتغنى بها اهل زماننا .



نسال الله ان يحفظنا ومن نحب ويجعل في حبنا بركته وان يجعل حبنا لمن احببنا سببا لدخولنا الجنة.
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اللهم امين يارب العالمين اجمعين
اللهم ارفع علينا البلاء و الوباء يا رب العالمين اجمعين
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,248
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
اللهم ارفع علينا البلاء و الوباء يا رب العالمين اجمعين
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امين يارب .
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي إلياس
 
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