الزواج الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



يوجد حاليا استفتاء حول ما يسمى الزواج التقليدي أوالزواج عن حب.. اننا مسلمون.. يعني يوجد ما يسمى الزواج الاسلامي..

الذي هو: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه للمراة، واظفر بذات الدين تربت يداك للرجل.

الزواج كما كل شيء اخر في حياة المسلم عبادة، هذا ما يفترض به أن يكون، وأساسه ان يبحث الطرفين عمن ياخد بيده الى الله عز وجل وليس العكس وهدفه تكوين أسرة مسلمة..

الحب رزق من الله عز وجل والله عز وجل من وعد الزوجان ان يجعل بينهما مودة ورحمة ان كان أساس زواجهما كما أمر الله ورسوله..

لا بأس بالزواج عن حب، فالحب ليس العيب بل ما يتم فعله باسمه هو العيب والحرام

الحب رزق يقذفه الرحمن بقلب من يشاء من عباده وهو ليس اساسا تقوم البيوت عليه انما تقوم بجعل الزواج عبادة والبحث عمن يخاف الله عز وجل فحتى ان لم يحبا بعضهما سيتقيان الله في نفسيهما وبعضهما..

الزواج ثقة واحترام، وماذا افعل بمن يحبني ولا اثق به ولا احترام بيننا؟

ومن يحبك فعلا سيتقي الله فيك وفي نفسه ولن يجعلك تقوم بامر فيه معصية لله، وهذا هو الحب الوحيد الصحي حالة الدائم وهو الحب في الله ومادون ذلك مجرد هراء يقوم على امور ومقاصد دنيوية اذا انتهى المقصد ينتهي الحب في الدنيا وفي الاخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.

أعيد: الحب رزق، ويمكن ان يكون اختبار.. يقذف الله في قلوبنا حب انسان ما ليرانا هل سنحبهم اكثر من حبنا له سبحانه فنعصيه فيمن نحب فيشقينا بابعادهم عنا لانه سبحانه يغار على قلوب عباده حين تمتليء بحب غيره او لا نعصيه فيمن نحب وان نطلبه منه في سجدة..

والخطوبة هي فترة تعارف في الاسلام بعد النظرة الشرعية ولا يعني انهما صارا زوجان وانتهى الامر كما صار يفهم الان، الله يهدينا ويعافينا.

المشكل ليس الزواج التقليدي او عن حب طالما يكون حلال فيما يحب الله ويرضى، انما المشكل فيمن تتزوج، ان كان يخاف الله او ان كانت تخاف الله وان كانا يعرفان حقوقهما وواجباتهما كزوجين في الاسلام..

اما غير الحلال: كل ما بدايته لا ترضي الله نهايته لن ترضينا بالتأكيد.



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -



تحياتي احترامي وتقديري ​