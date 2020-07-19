قالوا في الطيور

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 9,599
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
-عصفور على البركة عمال يضحك وهو ضحكة
-الطيور على أشكالها تقع
-عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة
-النسور الحائمة في الجو فثمة جيفة في الأرض
-الحاق البوم بيدلك على الخراب
-متل مشية البطة العرجاء
-الدجاجة التي تكاكي كثيرا لاتبيض
-بيجيبها وهي طايره
-متل الطير المقصوص جنحه (للمسكين)
-عصفور كفل زرزور قلو كلانا طيارين
-عنزة ولوطارت (قول في العنيدالذي يكذب الحقيقة ويؤكد رأيه)
-ما طار طائر وارتفع الا على رأسه وقع
-فرخ البط عوام
-عصفور بفلسين بيقلب مئة قلبه
-مصغين كأن على رؤوسهم الطير
-وقعت ولا رماك الطير
-حلم الانسان بالطيران فصنع الطائرة
-ارسلنا الحر ليصطاد أرنب اصطاد حيه
-القطة التي تتربص بالبلبل ليس من أجل صوته وانما من أجل لحمه
-خيال مؤته فزاعة العصافير
-الطائر الجريح ينطوي ويعض على جرحه
-البلابل تصدح عندما تكون خارج السرب والقفص
-الطيور تتنبأبالكوارث قبل حدوثها وتهاجر
-لسه ما طلع من البيضة بدو يعرف البيضة مين باضه والدجاجه مين جابها
-الديك المذبوح يرقص من الألم
-لمن تغني الطيور
-صراع الديكه
-لوفيه خير ما رماه الطير
-كل ديك على مزبلته صياح
-ديكان على مزبله واحده بيتقاتلوا
-عصافير بطنه عمال تزقزق
-متل الشوحا النواحا
-دائما بتشوح وبتنوح
-اذا ظهر عصفور صدفة لايعني أننا في الربيع
-كان الحمام الزاجل يستخدم في ارسال البريد
-لابهش ولابينش
-متل البغبغاء بيكرر حكي
-متل الطاووس النافش ريشه
-الخفافيش لاترى النور
-طيور الحب أو عاشق ومعشوق دائما يقبلان بعضهما
-بيعطيك عصفور ليسلبك زرزور
-اذا طلبت لبن العصفور بيجيبه
-الديك الفصيح من البيضة بيصيح
-الأطفال طيور الجنة الملائكية
-مو كل طير بيتاكل لحمه
-عصفور وخيطه
-رضينا بالبين والبين مارضي فينا
-الزرازير جبانة وهي طائرة والصقر فيه شموخ وهو يحتضر
-ان البلبل لايحوك عشا في القفص حتى لايورث العبودية لفراخه
-طائر القطرس في الجو قوي وعلى الأرض ضعيف
-لاطير يطير ولاوحش يسير
-ضرب عصفورين بحجر واحد
-النسور تعشعش على قمم الجبال
-بلبق الشوحا بمرجوحة وأبو بريص بلبقاب
-التطليع بالملوك مو بالديوك
-النعامه الهاربه تدفن رأسها بالرمال
-العاب بالمقصوص حتى تجي الطيور
-قالوا للقاق ليش بتسرق الصابون قال لهم الأذى طبعي
-بكاكي ما بيلاقي
-نقر على دفك راح الطير من كفك(لاينفع الندم بعد فوات الآوان)
-مكتوب على جنح الطير :الي بهواهم مابسلاهم
-شئ ظاهر مثل القاق الأبلق(لما في القاق من اختلاف اللون بين الأسود والأبيض فهو يلحظ )
-عصفور بجرس ودبانه بالقفص(كلا الأمرين مستحيل)
-ألف عصفور ما بعبوا هل الطنجره
-العصفور يتفلى والصياد يتقلى
-اجا العصفور يتعلم مشوة الزرزور صار يمشي نطنطه
-مثل العصفور الواقع من عشه
-مثل العصفور الواقف على الدبق ،بيرفع رجل بتعلق رجل
-تعازموا القيقان على كشك الجيران
-فلان لحم قاق ما بتاكل
-الطيور على أشكالها تقع
-عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة
-النسور الحائمة في الجو فثمة جيفة في الأرض
-الحاق البوم بيدلك على الخراب
-متل مشية البطة العرجاء
-الدجاجة التي تكاكي كثيرا لاتبيض
-بيجيبها وهي طايره
-متل الطير المقصوص جنحه (للمسكين)
-عصفور كفل زرزور قلو كلانا طيارين
-عنزة ولوطارت (قول في العنيدالذي يكذب الحقيقة ويؤكد رأيه)
-ما طار طائر وارتفع الا على رأسه وقع
-فرخ البط عوام
-عصفور بفلسين بيقلب مئة قلبه
-مصغين كأن على رؤوسهم الطير
-وقعت ولا رماك الطير
-حلم الانسان بالطيران فصنع الطائرة
-ارسلنا الحر ليصطاد أرنب اصطاد حيه
-القطة التي تتربص بالبلبل ليس من أجل صوته وانما من أجل لحمه
-خيال مؤته فزاعة العصافير
-الطائر الجريح ينطوي ويعض على جرحه
-البلابل تصدح عندما تكون خارج السرب والقفص
-الطيور تتنبأبالكوارث قبل حدوثها وتهاجر
-لسه ما طلع من البيضة بدو يعرف البيضة مين باضه والدجاجه مين جابها
-الديك المذبوح يرقص من الألم
-لمن تغني الطيور
-صراع الديكه
-لوفيه خير ما رماه الطير
-كل ديك على مزبلته صياح
-ديكان على مزبله واحده بيتقاتلوا
-عصافير بطنه عمال تزقزق
-متل الشوحا النواحا
-دائما بتشوح وبتنوح
-اذا ظهر عصفور صدفة لايعني أننا في الربيع
-كان الحمام الزاجل يستخدم في ارسال البريد
-لابهش ولابينش
-متل البغبغاء بيكرر حكي
-متل الطاووس النافش ريشه
-الخفافيش لاترى النور
-طيور الحب أو عاشق ومعشوق دائما يقبلان بعضهما
-بيعطيك عصفور ليسلبك زرزور
-اذا طلبت لبن العصفور بيجيبه
-الديك الفصيح من البيضة بيصيح
-الأطفال طيور الجنة الملائكية
-مو كل طير بيتاكل لحمه
-عصفور وخيطه
-رضينا بالبين والبين مارضي فينا
-الزرازير جبانة وهي طائرة والصقر فيه شموخ وهو يحتضر
-ان البلبل لايحوك عشا في القفص حتى لايورث العبودية لفراخه
-طائر القطرس في الجو قوي وعلى الأرض ضعيف
-لاطير يطير ولاوحش يسير
-ضرب عصفورين بحجر واحد
-النسور تعشعش على قمم الجبال
-بلبق الشوحا بمرجوحة وأبو بريص بلبقاب
-التطليع بالملوك مو بالديوك
-النعامه الهاربه تدفن رأسها بالرمال
-العاب بالمقصوص حتى تجي الطيور
-قالوا للقاق ليش بتسرق الصابون قال لهم الأذى طبعي
-بكاكي ما بيلاقي
-نقر على دفك راح الطير من كفك(لاينفع الندم بعد فوات الآوان)
-مكتوب على جنح الطير :الي بهواهم مابسلاهم
-شئ ظاهر مثل القاق الأبلق(لما في القاق من اختلاف اللون بين الأسود والأبيض فهو يلحظ )
-عصفور بجرس ودبانه بالقفص(كلا الأمرين مستحيل)
-ألف عصفور ما بعبوا هل الطنجره
-العصفور يتفلى والصياد يتقلى
-اجا العصفور يتعلم مشوة الزرزور صار يمشي نطنطه
-مثل العصفور الواقع من عشه
-مثل العصفور الواقف على الدبق ،بيرفع رجل بتعلق رجل
-تعازموا القيقان على كشك الجيران
-فلان لحم قاق ما بتاكل