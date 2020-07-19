قالوا في الطيور

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,599
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
-عصفور على البركة عمال يضحك وهو ضحكة

-الطيور على أشكالها تقع

-عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة

-النسور الحائمة في الجو فثمة جيفة في الأرض

-الحاق البوم بيدلك على الخراب

-متل مشية البطة العرجاء

-الدجاجة التي تكاكي كثيرا لاتبيض

-بيجيبها وهي طايره

-متل الطير المقصوص جنحه (للمسكين)

-عصفور كفل زرزور قلو كلانا طيارين

-عنزة ولوطارت (قول في العنيدالذي يكذب الحقيقة ويؤكد رأيه)

-ما طار طائر وارتفع الا على رأسه وقع

-فرخ البط عوام

-عصفور بفلسين بيقلب مئة قلبه

-مصغين كأن على رؤوسهم الطير

-وقعت ولا رماك الطير

-حلم الانسان بالطيران فصنع الطائرة

-ارسلنا الحر ليصطاد أرنب اصطاد حيه

-القطة التي تتربص بالبلبل ليس من أجل صوته وانما من أجل لحمه

-خيال مؤته فزاعة العصافير

-الطائر الجريح ينطوي ويعض على جرحه

-البلابل تصدح عندما تكون خارج السرب والقفص

-الطيور تتنبأبالكوارث قبل حدوثها وتهاجر

-لسه ما طلع من البيضة بدو يعرف البيضة مين باضه والدجاجه مين جابها

-الديك المذبوح يرقص من الألم

-لمن تغني الطيور

-صراع الديكه

-لوفيه خير ما رماه الطير

-كل ديك على مزبلته صياح

-ديكان على مزبله واحده بيتقاتلوا

-عصافير بطنه عمال تزقزق

-متل الشوحا النواحا

-دائما بتشوح وبتنوح

-اذا ظهر عصفور صدفة لايعني أننا في الربيع

-كان الحمام الزاجل يستخدم في ارسال البريد

-لابهش ولابينش

-متل البغبغاء بيكرر حكي

-متل الطاووس النافش ريشه

-الخفافيش لاترى النور

-طيور الحب أو عاشق ومعشوق دائما يقبلان بعضهما

-بيعطيك عصفور ليسلبك زرزور

-اذا طلبت لبن العصفور بيجيبه

-الديك الفصيح من البيضة بيصيح

-الأطفال طيور الجنة الملائكية

-مو كل طير بيتاكل لحمه

-عصفور وخيطه

-رضينا بالبين والبين مارضي فينا

-الزرازير جبانة وهي طائرة والصقر فيه شموخ وهو يحتضر

-ان البلبل لايحوك عشا في القفص حتى لايورث العبودية لفراخه

-طائر القطرس في الجو قوي وعلى الأرض ضعيف

-لاطير يطير ولاوحش يسير

-ضرب عصفورين بحجر واحد

-النسور تعشعش على قمم الجبال

-بلبق الشوحا بمرجوحة وأبو بريص بلبقاب

-التطليع بالملوك مو بالديوك

-النعامه الهاربه تدفن رأسها بالرمال

-العاب بالمقصوص حتى تجي الطيور

-قالوا للقاق ليش بتسرق الصابون قال لهم الأذى طبعي

-بكاكي ما بيلاقي

-نقر على دفك راح الطير من كفك(لاينفع الندم بعد فوات الآوان)

-مكتوب على جنح الطير :الي بهواهم مابسلاهم

-شئ ظاهر مثل القاق الأبلق(لما في القاق من اختلاف اللون بين الأسود والأبيض فهو يلحظ )

-عصفور بجرس ودبانه بالقفص(كلا الأمرين مستحيل)

-ألف عصفور ما بعبوا هل الطنجره

-العصفور يتفلى والصياد يتقلى

-اجا العصفور يتعلم مشوة الزرزور صار يمشي نطنطه

-مثل العصفور الواقع من عشه

-مثل العصفور الواقف على الدبق ،بيرفع رجل بتعلق رجل

-تعازموا القيقان على كشك الجيران

-فلان لحم قاق ما بتاكل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top