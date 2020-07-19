قالوا في الطيور

-عصفور على البركة عمال يضحك وهو ضحكة



-الطيور على أشكالها تقع



-عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة



-النسور الحائمة في الجو فثمة جيفة في الأرض



-الحاق البوم بيدلك على الخراب



-متل مشية البطة العرجاء



-الدجاجة التي تكاكي كثيرا لاتبيض



-بيجيبها وهي طايره



-متل الطير المقصوص جنحه (للمسكين)



-عصفور كفل زرزور قلو كلانا طيارين



-عنزة ولوطارت (قول في العنيدالذي يكذب الحقيقة ويؤكد رأيه)



-ما طار طائر وارتفع الا على رأسه وقع



-فرخ البط عوام



-عصفور بفلسين بيقلب مئة قلبه



-مصغين كأن على رؤوسهم الطير



-وقعت ولا رماك الطير



-حلم الانسان بالطيران فصنع الطائرة



-ارسلنا الحر ليصطاد أرنب اصطاد حيه



-القطة التي تتربص بالبلبل ليس من أجل صوته وانما من أجل لحمه



-خيال مؤته فزاعة العصافير



-الطائر الجريح ينطوي ويعض على جرحه



-البلابل تصدح عندما تكون خارج السرب والقفص



-الطيور تتنبأبالكوارث قبل حدوثها وتهاجر



-لسه ما طلع من البيضة بدو يعرف البيضة مين باضه والدجاجه مين جابها



-الديك المذبوح يرقص من الألم



-لمن تغني الطيور



-صراع الديكه



-لوفيه خير ما رماه الطير



-كل ديك على مزبلته صياح



-ديكان على مزبله واحده بيتقاتلوا



-عصافير بطنه عمال تزقزق



-متل الشوحا النواحا



-دائما بتشوح وبتنوح



-اذا ظهر عصفور صدفة لايعني أننا في الربيع



-كان الحمام الزاجل يستخدم في ارسال البريد



-لابهش ولابينش



-متل البغبغاء بيكرر حكي



-متل الطاووس النافش ريشه



-الخفافيش لاترى النور



-طيور الحب أو عاشق ومعشوق دائما يقبلان بعضهما



-بيعطيك عصفور ليسلبك زرزور



-اذا طلبت لبن العصفور بيجيبه



-الديك الفصيح من البيضة بيصيح



-الأطفال طيور الجنة الملائكية



-مو كل طير بيتاكل لحمه



-عصفور وخيطه



-رضينا بالبين والبين مارضي فينا



-الزرازير جبانة وهي طائرة والصقر فيه شموخ وهو يحتضر



-ان البلبل لايحوك عشا في القفص حتى لايورث العبودية لفراخه



-طائر القطرس في الجو قوي وعلى الأرض ضعيف



-لاطير يطير ولاوحش يسير



-ضرب عصفورين بحجر واحد



-النسور تعشعش على قمم الجبال



-بلبق الشوحا بمرجوحة وأبو بريص بلبقاب



-التطليع بالملوك مو بالديوك



-النعامه الهاربه تدفن رأسها بالرمال



-العاب بالمقصوص حتى تجي الطيور



-قالوا للقاق ليش بتسرق الصابون قال لهم الأذى طبعي



-بكاكي ما بيلاقي



-نقر على دفك راح الطير من كفك(لاينفع الندم بعد فوات الآوان)



-مكتوب على جنح الطير :الي بهواهم مابسلاهم



-شئ ظاهر مثل القاق الأبلق(لما في القاق من اختلاف اللون بين الأسود والأبيض فهو يلحظ )



-عصفور بجرس ودبانه بالقفص(كلا الأمرين مستحيل)



-ألف عصفور ما بعبوا هل الطنجره



-العصفور يتفلى والصياد يتقلى



-اجا العصفور يتعلم مشوة الزرزور صار يمشي نطنطه



-مثل العصفور الواقع من عشه



-مثل العصفور الواقف على الدبق ،بيرفع رجل بتعلق رجل



-تعازموا القيقان على كشك الجيران



-فلان لحم قاق ما بتاكل