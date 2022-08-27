Golden Man
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روسيا تعتمد المروحيات والسيارات ذاتية القيادة في إيصال الطرود !أعلن خبراء من شركة AeroNet الروسية أن الدرونات والمركبات المسيرة ستستخدم على نحو واسع لإيصال البضائع والطرود البريدية في مختلف أنحاء البلاد.
( إذا كان هذا المدني المعلن عنه.. فكيف هو حال العسكري ههههه )
" نتحدث عن مروحيات تقلع من مكانهــــــا ..وليس طائرات بدون طيار تحتاج الى مطارات !!"
( إذا كان هذا المدني المعلن عنه.. فكيف هو حال العسكري ههههه )
" نتحدث عن مروحيات تقلع من مكانهــــــا ..وليس طائرات بدون طيار تحتاج الى مطارات !!"
وأشار الخبراء في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية إلى "أن الدرونات والمروحيات المسيرة من المفترض أن تستخدم بشكل كبير في إيصال البضائع إلى المناطق النائية على أراضي الاتحاد الروسي بحلول عام 2030، وأن هذه الدرونات ستطلق من المستودعات التي يتم تخزين البضائع فيها مباشرة نحو جهات التوصيل، ما سيساهم باختصار الوقت ويقلل من كلفة النقل بشكل كبير مقارنة مع استخدام المروحيات والطائرات التقليدية".
ومن جهته قال نائب مدير AeroNet، أندريه شنيريف: "من الصعب أن يقوم عمال التوصيل بتسليم البضائع إلى أصحابها في المناطق النائية، هذا أمر صعب من الناحية الفنية وفيه خطورة غير مبررة في بعض الأحيان، لذا أعتقد أن اعتماد الدرونات لمثل هذه المهمات أمر بديهي وسيصبح واقعا في المستقبل".
وتوقع الخبراء في AeroNet أن السيارات والشاحنات ذاتية القيادة ستعتمد أيضا في خدمات إيصال البضائع إلى المناطق النائية في روسيا، وفي غضون 5 أو 6 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "بريد روسيا" الحكومية كانت قد أجرت عدة تجارب من قبل في استخدام الدرونات لإيصال الطرود البريدية، واختبرت مروحيات مسيرة قادرة على نقل 100 كلغ من الحمولة لمسافات بعيدة.
فيديو المروحية ذاتية القيادة وهي تقلع من مكانها.. متجهة الى أحد المناطق الريفية البعيدة.. لايصال بعض السلع .
(ملاحظة السلع التي تحملها المروحية تصل حتى قنطار أي 100 كلغ ... ويمكن أكثر في المستقبل ! )
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(ملاحظة السلع التي تحملها المروحية تصل حتى قنطار أي 100 كلغ ... ويمكن أكثر في المستقبل ! )
... ... ...
@razan roza @أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @Bouchra zarat @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛