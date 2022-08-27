روسيا تعتمد المروحيات والسيارات ذاتية القيادة في إيصال الطرود !

( إذا كان هذا المدني المعلن عنه.. فكيف هو حال العسكري ههههه )

" نتحدث عن مروحيات تقلع من مكانهــــــا ..وليس طائرات بدون طيار تحتاج الى مطارات !!"

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أعلن خبراء من شركة AeroNet الروسية أن الدرونات والمركبات المسيرة ستستخدم على نحو واسع لإيصال البضائع والطرود البريدية في مختلف أنحاء البلاد.وأشار الخبراء في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية إلى "أن الدرونات والمروحيات المسيرة من المفترض أن تستخدم بشكل كبير في إيصال البضائع إلى المناطق النائية على أراضي الاتحاد الروسي بحلول عام 2030، وأن هذه الدرونات ستطلق من المستودعات التي يتم تخزين البضائع فيها مباشرة نحو جهات التوصيل، ما سيساهم باختصار الوقت ويقلل من كلفة النقل بشكل كبير مقارنة مع استخدام المروحيات والطائرات التقليدية".ومن جهته قال نائب مدير AeroNet، أندريه شنيريف: "من الصعب أن يقوم عمال التوصيل بتسليم البضائع إلى أصحابها في المناطق النائية، هذا أمر صعب من الناحية الفنية وفيه خطورة غير مبررة في بعض الأحيان، لذا أعتقد أن اعتماد الدرونات لمثل هذه المهمات أمر بديهي وسيصبح واقعا في المستقبل".وتوقع الخبراء في AeroNet أن السيارات والشاحنات ذاتية القيادة ستعتمد أيضا في خدمات إيصال البضائع إلى المناطق النائية في روسيا، وفي غضون 5 أو 6 سنوات.وتجدر الإشارة إلى أن شركة "بريد روسيا" الحكومية كانت قد أجرت عدة تجارب من قبل في استخدام الدرونات لإيصال الطرود البريدية، واختبرت مروحيات مسيرة قادرة على نقل 100 كلغ من الحمولة لمسافات بعيدة.