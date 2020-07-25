بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبادات بدون مجهود وبدون وضوء

واجورها غاية في العظمة !!

{{عبادات منسية}}..!!!



عبادات سهلة جدا ولا تحتاج لأي مجهود مادي أو بدني :



1- عبادة الرضا

الرضا بما قسمه الله لك أيا كان لأنه هو الأنسب لك في كل الأحوال



2- عبادة جبر الخواطر

وهذه أيضا عبادة سهلة وهي كلمتين حلوين تكسب بهم قلوب الناس



3 - عبادة قضاء حوائج الناس

وهذه تأتي لأغلبنا حتي عنده إذا كان أحد ما يحتاجك بأن تساعده للوصول لهدف معين أو في قضاء حاجة معينة



4 -عبادة الكلمة الطيبة صدقة

كلمة حلوة من لسانك يشهد لك بها يوم الحساب



5- عبادة حسن الظن

اترك البواطن لله لأن ربنا هو الذي يحميك من الشر





6- عبادة جميلة هي زكاة العلم

وهو أنك إذا سألك أحدهم عن معلومة قلها كاملة مثلما ساقها لك رب العالمين عن طريق أحدهم .. ابعثها لكل الناس أفدهم بها



7-عبادة التفاؤل والأمل بالله

أي والله التفاؤل عبادة "أنا عند ظن عبدي بي"



8 - عبادة ترك مالا يعنيك

وهو عدم التدخل في أي حاجة لا تعنينا ونترك التحليلات والاستنتاجات التي تؤدي الى سوء الظن

"يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"





9 - عبادة التغافل

أنك لا تدقق كثيرا في عيوب غيرك

لأنه من عاب شيئا على أحد وقع فيه وأصابه نفس العيب..!!!



10- عبادة الإمهال والصبر

أنك تمهل وتصبر تعطي المخطئ فرصه أخرى لعل وعسى أن تكون له مُعين





11_عبادة وقف الشائعات عندك

و هذه عبادة مهمة جدا بأنك إذا سمعت كلاما سيئا عن أحد... دعه يقف عندك..

و عندما يسألوك عنه اعمل نفسك أنك لا تعرف

وقل لم اسمع ...



12- عبادة التبسم

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تبسمك في وجه اخيك صدقة ..



13- ادخال السرور على قلب إنسان ،



سواء بلين المعاملة او الصفح عنه او التبسم له او الهدية او المعونة او الكلمة الطيبة او البشرى او الطعام والشراب ، وغيرها



أظن لا يوجد أسهل من هذه العبادات ...

تعطينا كمية من الحسنات ونحن جالسين وبدون أي مجهود



فلنعود أنفسنا دوما على فعل الخير..

فاذا عم الخير فإنه يطال الجميع...

لعلنا ننجو به



منقول للافادة والاستفادة باذن الله

وفقنا الرحمن بما نحب فيما يحب ويرضى لنا

نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته.. امين يارب



تحياتى احترامي وتقديري