مفتريات وضلالات بصورة عبادات

زخرفة حرف

زخرفة حرف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

درة فاخرة وتحفة نادرة شكلا ومضمونا؛ نافعة جدا للعوام الذين عندهم خلفية سيئة أو شبهات مشوهة عن المنهج السلفي؛ فترقبوها بعد أيام بإذن الله.

📍«مفتريات وضلالات بصورة عبادات» يرد عليها العلامة عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-.
▪️تقديم وتعليق: العلامة محمد تقي الدين الهلالي-رحمه الله-؛ ويليه:
📍«مفتريات وأساطير».
▪️للعلامة: عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-.

قدًَم وعلَّق مجدد التوحيد في هذا العصر العلامة محمد تقي الدين الهلالي -رحمه الله- على رسالة «مفتريات وضلالات في صورة عبادات» بقلم الملقب بـ «هادم الطواغيت» الشيخ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-؛ ولأهميتها وعظيم فائدتها أرسلها إلى أخيه ليطبع منها ألف نسخة.
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