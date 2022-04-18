السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهدرة فاخرة وتحفة نادرة شكلا ومضمونا؛ نافعة جدا للعوام الذين عندهم خلفية سيئة أو شبهات مشوهة عن المنهج السلفي؛ فترقبوها بعد أيام بإذن الله.«مفتريات وضلالات بصورة عبادات» يرد عليها العلامة عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-.تقديم وتعليق: العلامة محمد تقي الدين الهلالي-رحمه الله-؛ ويليه:«مفتريات وأساطير».للعلامة: عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-.قدًَم وعلَّق مجدد التوحيد في هذا العصر العلامة محمد تقي الدين الهلالي -رحمه الله- على رسالة «مفتريات وضلالات في صورة عبادات» بقلم الملقب بـ «هادم الطواغيت» الشيخ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله-؛ ولأهميتها وعظيم فائدتها أرسلها إلى أخيه ليطبع منها ألف نسخة.