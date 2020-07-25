بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

للإفادة

من هو المحظوظ؟

يتكلم الناس ان فلان حظه طيب، عنده بيت عنده سيارة، عنده وظيفة عنده زوجة جميلة عنده أولاد ،صاحب منصب ،عنده علاقات قوية عنده واسطة، هذه كلها حظوظ ولكن من حظوظ الدنيا ولا حسد فيها

المحظوظ

الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ويقرأها.

اللهم لك الحمد والشكر اقرأها

المحظوظ

الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لايمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت .

اللهم لك الحمد والشكر اقرأها

المحظوظ

الذي يعلم أن من قرأة سورة الإخلاص 3مرات تعدل ختم القرآن الكريم.

اللهم لك الحمد والشكر اقول ذلك

المحظوظ

الذي يعلم ان من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة .

الحمد لله

المحظوظ

الذي يعلم أن قول :

سبحان الله

الحمد لله

ولا إله إلا الله

والله أكبر

خير مما طلعت عليه الشمس.

اللهم لك الحمد والشكر واقول ذلك

المحظوظ

الذي يعلم قول:

لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يخي ويميت وهو على كل شيئ قدير ،عشر مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر قبل أن يغير جلسته تعدل عتق 4رقاب من ولد اسماعيل عليه السلام

المحظوظ

الذي يعلم أن من قال حين سثيسمع النداء :اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم .

اللهم لك الحمد والشكر ،واقول ذلك

المحظوظ

الذي يعلم أن اليوم والليلة 24ساعة؟ ويستطيع أن يقرأ جزء من القرآن ،وهو لايستغرق 20دقيقة يوميا تقريبا .

اللهم لك الحمد والشكر اقرأ اكتر من ساعتين

المخظوظ

الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب 6ساعات؟ ويستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى ،وهي لاتستغرق 5دقائق وصدقة عن 360عضوا في جسده

اللهم لك الحمد والشكر اصليها

المحظوظ

الذي يعلم أن الليل مايقارب 7ساعات وهو يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة، ربما لاتستغرق3دقائق تقريبا.

اللهم لك الحمد والشكر اصلي قيام الليل

المظوظ

الذي يعلم من قال:

سبحان الله وبحمده 100مرة تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر .

اللهم لك الحمد والشكر، اقول ذلك

المحظوظ

الذي يعلم أن الدال على الخير كفاعله وينشر الخير للناس ربما تكون بصمة خير في الدنيا والآخرة.