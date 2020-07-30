عيد أضحى مبارك و كل عام وأنتم بخير ♥

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
325
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لكل أخواتي وأحبتي وأصحابي وجميع المسلمين في كل مكان كل عام وأنتم في سعادة ودوام على الطاعة وأدعو الله لي ولكم أن نكون من أهل عرفات وأن يمتعنا الله بزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
في لحظة صفاء ونقاء، وهدوء قلب، وصدق مشاعر، وبكل معاني الحب والوفاء، وأرق كلمات الشكر والثناء والامتنان، أقول إلى أناس أحمل لهم في قلبي كل الاحترام والتقدير، كم أنا سعيد عندما أبقاني الله عز وجل إلى مثل هذا اليوم الجميل، لأبعث لكم أجمل التهاني والتبريكات أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.
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