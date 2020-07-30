عيد أضحى مبارك و كل عام وأنتم بخير ♥

لكل أخواتي وأحبتي وأصحابي وجميع المسلمين في كل مكان كل عام وأنتم في سعادة ودوام على الطاعة وأدعو الله لي ولكم أن نكون من أهل عرفات وأن يمتعنا الله بزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.في لحظة صفاء ونقاء، وهدوء قلب، وصدق مشاعر، وبكل معاني الحب والوفاء، وأرق كلمات الشكر والثناء والامتنان، أقول إلى أناس أحمل لهم في قلبي كل الاحترام والتقدير، كم أنا سعيد عندما أبقاني الله عز وجل إلى مثل هذا اليوم الجميل، لأبعث لكم أجمل التهاني والتبريكات أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.