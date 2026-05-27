تهنئة منتدى اللمة عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

فريد أبو فيصل

فريد أبو فيصل

:: مشرف اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

أهلنا وأخوتنا في بيت اللمة الجزائرية الكبير
كيف تمر علينا هذه المناسبة العظيمة دون أن نستشعر روح المودة والألفة والتقدير التي تسكن منتدانا و التي تبقى دوما ولسنوات مديدة باذن الله حبل الاعتصام الذي يشدنا إليها ويبقي قلوبنا وفكرنا معلق بها مهما غبنا او انشغلنا.

إن اللمة الجزائرية بالنسبة لنا ليست مجرد منتدى وفكرة بل هي سنوات من العمر تقاسمنا فيها الكلمة الطيبة والذكريات والآمال حتى تجسد كل هذا في بيت يجمعنا على أسمى معاني الأخوة الصادقة الخالصة.

مع تباشير عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يطيب لنا أن نهديكم أرق التهاني وأطيب الأماني داعين الله عزوجل أن يملأ قلوبكم بالسكينة وبيوتكم بالبهجة وحياتكم بالتوفيق والنجاح.

دمتم لنا اخوة في الله ودامت اللمة تجمعنا على حب الخير دائما

عيدكم مبارك وكل عام وانتم الى الله اقرب

1000085431.webp
 

المواضيع المشابهة

حفياد آدم
عيد أضحى مبارك و كل عام وأنتم بخير ♥
المشاركات
6
المشاهدات
662
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
صانعة الإبتسامة
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
المشاركات
1
المشاهدات
520
HAMZA USMA
HAMZA USMA
السلطانة
عيد أضحى مبارك -تهنئة-
2
المشاركات
32
المشاهدات
3K
السلطانة
السلطانة
م
عيد أضحى مبارك
المشاركات
2
المشاهدات
742
Bouchra zarat
Bouchra zarat
Fethi.dz
عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير
2 3
المشاركات
55
المشاهدات
5K
ilya
I
العودة
Top Bottom