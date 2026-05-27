تهنئة منتدى اللمة عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيمأهلنا وأخوتنا في بيت اللمة الجزائرية الكبيركيف تمر علينا هذه المناسبة العظيمة دون أن نستشعر روح المودة والألفة والتقدير التي تسكن منتدانا و التي تبقى دوما ولسنوات مديدة باذن الله حبل الاعتصام الذي يشدنا إليها ويبقي قلوبنا وفكرنا معلق بها مهما غبنا او انشغلنا.إن اللمة الجزائرية بالنسبة لنا ليست مجرد منتدى وفكرة بل هي سنوات من العمر تقاسمنا فيها الكلمة الطيبة والذكريات والآمال حتى تجسد كل هذا في بيت يجمعنا على أسمى معاني الأخوة الصادقة الخالصة.مع تباشير عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يطيب لنا أن نهديكم أرق التهاني وأطيب الأماني داعين الله عزوجل أن يملأ قلوبكم بالسكينة وبيوتكم بالبهجة وحياتكم بالتوفيق والنجاح.دمتم لنا اخوة في الله ودامت اللمة تجمعنا على حب الخير دائماعيدكم مبارك وكل عام وانتم الى الله اقرب