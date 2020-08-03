السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500$ WEBMONEY مقابل 190دج للدولار

كامل المبلغ مقابل 188دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)



ثم يرفع داخل المحادثة

ملاحظات: