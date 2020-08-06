الآباء والمدراء

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عطلة الصيف فرصة للرَّاحة، لكنها في ذات الوقت محطة استعداد لما هو آت، ولقد تعلمت من واقع خبرتي في العمل أن المدراء الأكفاء يُولُون أهمية لانطلاق الموسم الاجتماعي القادم تخطيطا، وتحضيرا، وتدبيرا، فيعرفون من يستخلفون، وبعزيمتهم المعهودة يستعدون.

نفس الأمر ينطبق على مؤسسة الأسرة، فلا ينبغي للآباء أن يرتموا في أحضان راحة الصيف، يُمددون أرجلهم في شواطئ البحر طيلة الصيف، أو يتمرغون في كثبان الرّمال كل مساء حتى يُباغتهم شهرسبتمبر ساعتها يقولون : "خلِّيها على الله ...كِيمَا جَاتْ تْجِي".وكان من الأجدر بهم أن يفكروا في الأسئلة الآتية :

ـ هل يوجد من الأولاد من سيجتاز الموسم القادم: الخامسة، الرابعة متوسط ، بكالوريا؟

ـ ماذا يجب أن نحضر من ظروف في البيت لتوفير ظروف تحضير جيدة لهم؟

ـ هل يوجد أشغال ترميم يجب القيام بها قبل بداية الموسم؟

ـ ما هي المشاكل التي عانيت منها أنا أو أحد من أفراد أسرتي في الموسم الماضي ويجب تفاذيها مستقبلا؟

ـ هل سيجد أبنائي نفس العناية مني، ومن زوجتي الموسم القادم أم أن هناك ظروف جديدة كعمل الزوجة، ولادتها، تقاعد، تغيير مسكن ...الخ؟

ـ بالنسبة لموظفي نظام 4/4 بالشركات البترولية، هل سأكون رفقة الأبناء عند الدخول الاجتماعي أم ستتكفل الزوجة بأعباء ذلك؟

ـ من سيغادر الأسرة في الموسم القادم ويصبح وجوده بشكل غير دائم معنا بسبب الإتحاق بالخدمة الوطنية، أو بالجامعة أو الزواج ؟

هذه وأسئلة أخرى كثيرة يجب إقتطاع بعض الوقت لمناقشتها في إجتماع عائلي ، والتوقف عن ترديد عبارة "خليها على الله" ثم نجد أنفسنا نتخبط في مشاكل عدة بسبب الإهمال وعدم التخطيط