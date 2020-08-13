كم هي الأبواب في حياتنا .… !؟

كم هي الدهاليز و الممرات في حياتنا

ما أكثره مغلق

و بعضها مفتوح فتحى ما شئت

الامر عائد إليك وحدك

اجعل الفرح يمر بين ثناينا و اغلفه خلفك

اختر لك اخي بعضها من أبواب حياتك و حياتي

فادخل بسلام ما شئت منها أو اخرج منها بسلام

كم هي الأبواب في حياتنا

باب السلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما اكثر ما تردد هذه المقولة أنا و انت صباحا و مساء

لكن هل تفكرنا بمعناها الحقيقي لو انك رددت وعليكم السلام كتبت لك عشر حسنات

وعليكم السلام ورحمه الله

كتب لك بها عشرون حسنة

و لو اتممتها حصلت لك ثلاثين حسنة

ببساطة اخي

اليس حين تحب الخير لمن تحب الخير واي خير هو افضل من ان تتمنى لمن حولك الأمن و الأمان و السلم و الهدوء

لكن ما السبيل لتحقيق معانيها في حياتنا

البداية اخي بيديك

تصالح مع نفسك حقق السلام لذاتك حين تلقيها دون وعي لمن حولك و ابحث عنه بداخل جنبات نفسك

باب الاماني

كم من الاماني رسمنا في مهد الطفولة

كم من الاحلام هوينا و نحن صغار

كم حلم رحل...و اخر خلق

تمنيت أن أكبر لاحقق ما تصبوا إليه نفسي

ها انا كبرت و كبرت و لم يتحقق جزء ضئيل مما تمنيت

اتمنى أن أرجع طفل صغير لاحلم احلام بسيطة لابقى بريء و اعرف من الدنيا الا الفرح

باب الامل

عندما تعاني من الانتكاسات

عندما تعاني من الاحزان

اي شيء تذكر اللون الاخضر

هو باقة امل تغير مجرى حياتك تلون سماءك و هو وهج لا ينمو في النفوس المؤمنة بالقضاء و القدر

باب الدعاء

ما أحوجنا و نحن نقاسي و نعاني ان نطرق باب علام الغيوب و غفار الذنوب و فراج الكروب

لمن نطرق هذا إلا في لحظات الانكسار فقط و تتجاهله في لحظات السعادة و الهناء

ادعوا و الإكثار من لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

باب الحزن

عندما يخيم الحزن بكل صوره على سماءنا

عندما توصد الابواب في وجوهنا

عندما يغيب الموت من جنب لحظتعا