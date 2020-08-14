من درر السلف .....الحلقة الثانية

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 الدرر الحسان / وتجميل الكلام ...

🥀🥀 ومن الدرر /
قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخرسانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأِن يلاطف الرجل أهل مَجْلِسِه ؛ ويُحسِنْ خُلقهُ معهم خير له : من قيام ليله وصيام نهاره . ..
🥀 أنظره / وفيات الأعيان لابن خلكان ج 04 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
قـال النبي ﷺ /
ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته :
صابراً ..
محتسباً ..
يعلم أنه : لا يصيبه إلا ما كتب الله له ..
إلا كان له : مثل أجر الشهيد . ..
الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح ...

🥀🥀 قـال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إقتضى منطوقه /
أن من إتصف بالصفات المذكورة : يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت . ..
🥀 أنظره / فتـح البـاري ج 10 ورقة / 194 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحارانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشرك لا يغفره الله ولو كان : أصغر . ..
🥀 أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
والمرأة المتشبهة بالرجال : تكتسب من أخلاقهم ..
حتى يصير فيها : من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهر الرجل ..
وتطلب أن تعلو : على الرجال كما تعلو الرجال على النساء ..
وتفعل من الأفعال ما ينافي : الحياء . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين : لأجل الجهاد في سبيل الله ..
وإلا /
فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت :
إما وبالاً عليه : إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان ..
وإما غير نافعة له : إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 86 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس كل من كان قوي البدن : كان قوي القلب ..
ولا : بالعكس . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 77 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
أحمد بن حنبل : لم يقرأ على الشافعي لكن جالسه كما جالس الشافعي محمد بن الحسن ..
واستفاد : كل منهما من صاحبه . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة ج 07 ورقة / 533 ... 🌾🌾🌾
( قلت / وهذا رد على بعض من ظنّ أنه تلميذه كما هو منتشر ) ...

🥀🥀 ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس من شرط المتقين ونحوهم : أن لا يقع منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هذا لو كان كذلك : لم يكن في الأمة مُتَّقٍ ..
بل من تاب من ذنوبه : دخل في المتقين ..
ومن فعل ما يكفر سيئاته : دخل في المتقين . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة النبوية ج 07 ورقة / 82 ... 🌾🌾🌾
 
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