من درر السلف....الحلقة الأولى

الحمد لله ...الدرر الحسان / وتجميل الكلام ...ومن الدرر /قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخرسانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لأِن يلاطف الرجل أهل مَجْلِسِه ؛ ويُحسِنْ خُلقهُ معهم خير له : من قيام ليله وصيام نهاره . ..أنظره / وفيات الأعيان لابن خلكان ج 04 ورقة / 48 ...ومن الدرر ...قـال النبي ﷺ /ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته :صابراً ..محتسباً ..يعلم أنه : لا يصيبه إلا ما كتب الله له ..إلا كان له : مثل أجر الشهيد . ..الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح ...قـال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /إقتضى منطوقه /أن من إتصف بالصفات المذكورة : يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت . ..أنظره / فتـح البـاري ج 10 ورقة / 194 ...ومن الدرر ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحارانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والشرك لا يغفره الله ولو كان : أصغر . ..أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ...ومن الدرر ...وقال أيضاً /والمرأة المتشبهة بالرجال : تكتسب من أخلاقهم ..حتى يصير فيها : من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهر الرجل ..وتطلب أن تعلو : على الرجال كما تعلو الرجال على النساء ..وتفعل من الأفعال ما ينافي : الحياء . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 154 ...ومن الدرر ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين : لأجل الجهاد في سبيل الله ..وإلا /فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت :إما وبالاً عليه : إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان ..وإما غير نافعة له : إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . ..أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 86 ...ومن الدرر ...وقال أيضاً /وليس كل من كان قوي البدن : كان قوي القلب ..ولا : بالعكس . ..أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 77 ...ومن الدرر ...وقال أيضاً /أحمد بن حنبل : لم يقرأ على الشافعي لكن جالسه كما جالس الشافعي محمد بن الحسن ..واستفاد : كل منهما من صاحبه . ..أنظره / منهاج السنة ج 07 ورقة / 533 ...( قلت / وهذا رد على بعض من ظنّ أنه تلميذه كما هو منتشر ) ...ومن الدرر ...وقال أيضاً /وليس من شرط المتقين ونحوهم : أن لا يقع منهم ذنب ..ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..فإن هذا لو كان كذلك : لم يكن في الأمة مُتَّقٍ ..بل من تاب من ذنوبه : دخل في المتقين ..ومن فعل ما يكفر سيئاته : دخل في المتقين . ..أنظره / منهاج السنة النبوية ج 07 ورقة / 82 ...