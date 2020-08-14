من درر السلف....الحلقة الأولى

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,019
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
الدرر الحسان / وتجميل الكلام ...
ومن الدرر /
قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخرسانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأِن يلاطف الرجل أهل مَجْلِسِه ؛ ويُحسِنْ خُلقهُ معهم خير له : من قيام ليله وصيام نهاره . ..
أنظره / وفيات الأعيان لابن خلكان ج 04 ورقة / 48 ...
ومن الدرر ...
قـال النبي ﷺ /
ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته :
صابراً ..
محتسباً ..
يعلم أنه : لا يصيبه إلا ما كتب الله له ..
إلا كان له : مثل أجر الشهيد . ..
الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح ...
قـال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إقتضى منطوقه /
أن من إتصف بالصفات المذكورة : يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت . ..
أنظره / فتـح البـاري ج 10 ورقة / 194 ...
ومن الدرر ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحارانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشرك لا يغفره الله ولو كان : أصغر . ..
أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
والمرأة المتشبهة بالرجال : تكتسب من أخلاقهم ..
حتى يصير فيها : من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهر الرجل ..
وتطلب أن تعلو : على الرجال كما تعلو الرجال على النساء ..
وتفعل من الأفعال ما ينافي : الحياء . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 154 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين : لأجل الجهاد في سبيل الله ..
وإلا /
فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت :
إما وبالاً عليه : إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان ..
وإما غير نافعة له : إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . ..
أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 86 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس كل من كان قوي البدن : كان قوي القلب ..
ولا : بالعكس . ..
أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 77 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
أحمد بن حنبل : لم يقرأ على الشافعي لكن جالسه كما جالس الشافعي محمد بن الحسن ..
واستفاد : كل منهما من صاحبه . ..
أنظره / منهاج السنة ج 07 ورقة / 533 ...
( قلت / وهذا رد على بعض من ظنّ أنه تلميذه كما هو منتشر ) ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس من شرط المتقين ونحوهم : أن لا يقع منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هذا لو كان كذلك : لم يكن في الأمة مُتَّقٍ ..
بل من تاب من ذنوبه : دخل في المتقين ..
ومن فعل ما يكفر سيئاته : دخل في المتقين . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 07 ورقة / 82 ...
الدرر الحسان / وتجميل الكلام ...
ومن الدرر /
قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخرسانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأِن يلاطف الرجل أهل مَجْلِسِه ؛ ويُحسِنْ خُلقهُ معهم خير له : من قيام ليله وصيام نهاره . ..
أنظره / وفيات الأعيان لابن خلكان ج 04 ورقة / 48 ...
ومن الدرر ...
قـال النبي ﷺ /
ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته :
صابراً ..
محتسباً ..
يعلم أنه : لا يصيبه إلا ما كتب الله له ..
إلا كان له : مثل أجر الشهيد . ..
الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح ...
قـال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إقتضى منطوقه /
أن من إتصف بالصفات المذكورة : يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت . ..
أنظره / فتـح البـاري ج 10 ورقة / 194 ...
ومن الدرر ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحارانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشرك لا يغفره الله ولو كان : أصغر . ..
أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
والمرأة المتشبهة بالرجال : تكتسب من أخلاقهم ..
حتى يصير فيها : من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهر الرجل ..
وتطلب أن تعلو : على الرجال كما تعلو الرجال على النساء ..
وتفعل من الأفعال ما ينافي : الحياء . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 154 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين : لأجل الجهاد في سبيل الله ..
وإلا /
فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت :
إما وبالاً عليه : إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان ..
وإما غير نافعة له : إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . ..
أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 86 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس كل من كان قوي البدن : كان قوي القلب ..
ولا : بالعكس . ..
أنظره / منهاج السنة ج 08 ورقة / 77 ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
أحمد بن حنبل : لم يقرأ على الشافعي لكن جالسه كما جالس الشافعي محمد بن الحسن ..
واستفاد : كل منهما من صاحبه . ..
أنظره / منهاج السنة ج 07 ورقة / 533 ...
( قلت / وهذا رد على بعض من ظنّ أنه تلميذه كما هو منتشر ) ...
ومن الدرر ...
وقال أيضاً /
وليس من شرط المتقين ونحوهم : أن لا يقع منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هذا لو كان كذلك : لم يكن في الأمة مُتَّقٍ ..
بل من تاب من ذنوبه : دخل في المتقين ..
ومن فعل ما يكفر سيئاته : دخل في المتقين . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 07 ورقة / 82 ...