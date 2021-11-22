من درر السلف...الحلقة رقم 479

الحمد لله ...ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...منها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /وقد جعل الله ما في الدنيا من شدة الحر والبرد : مُذَكِّراً بِحَرِّ جهنم وبردها ..ودليلاً : عليها ..ولهذا تُستحب : الإستعاذة منها عند وجود ذلك . ..أنظره / فتح الباري ج 03 ورقة / 56 ...ومنها ...وقال أيضاً /وليست الفضائل : بكثرة الأعمال البدنية ..لكن بكونها : خالصة لله عز وجل ..صوابًا : على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها ..وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم :سدِّدوا وقارِبوا واعلموا أنه لن يُدخِل منكم عمله الجنة ..وإنَّ أحبَّ الأعمال إلى الله : أدومها وإنْ قلَّ .. .فأمر بالإقتصاد في العمل ..وأن يضم إلى ذلك : العلم بأحب الأعمال إلى الله ..وبأن العمل وحده : لا يُدخل الجنة . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 432 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَفِعْلَ الطَّاعَاتِ يَكُونُ مُوجِبًا : لِإسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ ..وَلِهَذَا لَمَّا تَوَسَّلَ الَّذِينَ دَخَلُوا الْغَارَ وَانْطَبَقَتِ الصَّخْرَةُ عَلَيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ الَّتِي أَخْلَصُوا فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؛ وَدَعَوُا اللَّهَ بِهَا : أُجِيبَتْ دَعْوَتُهُمْ ..وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ / مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ : كَمَثَلِ الَّذِي يَرْمِي بِغَيْرِ وَتَرٍ . ..وَعَنْهُ قَالَ / الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَبْلُغُ الدُّعَاءَ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقَة / 275 - 276 ...ومنها ...وقال أيضاً عَلَيهِ رحَمَات الله /اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَسْأَلَهُ الْعِبَادُ جَمِيعَ مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكُسْوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : كَمَا يَسْأَلُونَهُ الْهِدَايَةَوَالْمَغْفِرَةَ ..وَفِي الْحَدِيثِ / لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ .. .وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِي صَلَاتِهِ كُلَّ حَوَائِجِهِ : حَتَّى مِلْحَ عَجِينِهِ وَعَلَفَ شَاتِهِ . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 02 ورقَة / 38 - 39 ...