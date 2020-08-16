كيف تحولت العقاقير الطبيه الي مخدر

اسراءماجد
:: عضو منتسِب ::
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من أكثر العقاقير المنشطة المتربعة على عرش تعاطى المخدرات الترامادول فانقلبت العقاقير العلاجية مؤخرا من عقار علاجى يساعد على تخفيف الالام الى عقار ينتج عنة فى البداية الشعور بالنشاط والخفة وعدم الشعور بالتعب او الارهاق وهذا بجانب الشعور بالسعادة الزائفة لينقلب الوضع بعد ذلك الى عدم القدرة على التوقف عن تعاطي تلك الحبوب المنشطة والتي تحتاج إلى تدخل علاج ادمان الترامادول،كما أن الكثيرون يقومون بتعاطي الترامادول دون النظر إلى المادة التى يحتوى عليها الترامادول او بتوجيه السؤال لنفسة قبل التعاطي ماهو هو الترامادول؟ يستخدم كمسكن فعالاً للآلام ويصنف طبياً على أن الترامادول يحتوى مادة المورفين التي تستخرج من الأفيون وتصنع بطريقة كيميائية وتستخدم للآلام المصاحبة لحالات كسور العظام أو مسكن ما بعد العمليات الجراحية الكبيرة وما بعد جلسات الكيماوي لمرضى السرطان حيث ان الترامادول مفعولة مقارب للكوديين وفى طبيعة الحال يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من بعض الآلام المزمنة التي تحتاج الى مسكنات قوية المفعول ويتم استخدامها تحت اشراف طبي ولكن بعد انقضاء فترة العلاج يوجد طائفة من الأشخاص يقومون بالاستمرار على تعاطى الترامادول نظراً لنسبة المخدر التى يحتوى عليه فيزداد الأمر حتى ينقلب العقار العلاجى الى عقار إدمانى يحتاج إلى تدخل علاج ادمان المخدرات