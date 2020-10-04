افضل الاساليب المستخدمه لعلاج الادمان

اسراءماجد
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الكثير من الاشخاص الذين وقعو في بواره الادمان يبحثون عن اي وسيله لتخلص من هو البؤره التي اوقعو بانفسهم فيها وهي ادمان المواد المخدره والتي تحتاج الي علاج ادمان المخدرات كما ان لكل مخدر من المخدرات الموجوده تحتاج الي علاج غير الاخري فمثلا علاج ادمان الحشيش يختلف عن علاج ادمان الافيون كلا منهم لديه برنامج علاجي خاص به، كما يختلف علاج ادمان المخدرات باختلاف نوع مصحات علاج الادمان بمعنى انة يوجد مصحة علاج ادمان تقدم خدمات مجانية ولكن لا يوجد طرق علاج ادمان مختلفة تناسب كل حالة ادمانية بمفردها وهذا بجانب الخدمات الاضافية المقدمة وهذا بخلاف مصحات علاج الادمان الخاصة التي تقوم بتوفير طرق علاج ادمان مخدرات مختلفة التي تناسب حالة كل مدمن بمفرده وهذا بجانب توفير مستويات اقتصادية تناسب الجميع والخدمات الإضافية التي تقدمها مثل مستوى الإقامة والخدمات الترفيهية المتوفرة، ولكن إذا قمنا بالتكلم عن طرق علاج ادمان المخدرات التى يتم استخدامها من الغالبية العظمى فى مصحة علاج ادمان فهي
نزع السموم من الجسم :- نزع السموم من الجسم هى أول الخطوات التى تستخدم فى علاج المخدرات وفى هذه المرحلة يتم تخليص الجسم من السموم وإزالة السموم من الدم ولا يتوقف علاج الادمان على نزع السموم من الجسم فقط
علاج الأعراض الانسحابية للمخدرات:- وهي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي يمر بها المدمن خلال مراحل علاج الإدمان مثل الاكتئاب وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم وغيرها من الأعراض التى لا يمكن علاجها إلا داخل مستشفى علاج ادمان
التاهيل النفسى والسلوكى:- هو من اهم واصعب مراحل علاج المخدرات وقد يستمر الي عده اشهور وهو يعمل علي تعليم المدمن بعض السلوكيات التي يجب تنفيذها ليكون قادر علي التعايش وسط الاشخاص وعدم اللجؤء الي المخدرات مره اخري ويتم ذلك عن طريق عدت جلسات للمدمن تساعده علي تعديل النفسى والسلوكى الذكر أن يتوافر برنامج منع الانتكاس الذي يعمل على متابعة المدمن بصفة دورية من قبل مشرف خاص يقوم بمتابعته لعدم الرجوع الى تعاطى المخدرات
المصدر\ أدوية علاج الإدمان .. هل هي كافية لتطهير الجسم من المخدرات؟
نزع السموم من الجسم :- نزع السموم من الجسم هى أول الخطوات التى تستخدم فى علاج المخدرات وفى هذه المرحلة يتم تخليص الجسم من السموم وإزالة السموم من الدم ولا يتوقف علاج الادمان على نزع السموم من الجسم فقط
علاج الأعراض الانسحابية للمخدرات:- وهي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي يمر بها المدمن خلال مراحل علاج الإدمان مثل الاكتئاب وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم وغيرها من الأعراض التى لا يمكن علاجها إلا داخل مستشفى علاج ادمان
التاهيل النفسى والسلوكى:- هو من اهم واصعب مراحل علاج المخدرات وقد يستمر الي عده اشهور وهو يعمل علي تعليم المدمن بعض السلوكيات التي يجب تنفيذها ليكون قادر علي التعايش وسط الاشخاص وعدم اللجؤء الي المخدرات مره اخري ويتم ذلك عن طريق عدت جلسات للمدمن تساعده علي تعديل النفسى والسلوكى الذكر أن يتوافر برنامج منع الانتكاس الذي يعمل على متابعة المدمن بصفة دورية من قبل مشرف خاص يقوم بمتابعته لعدم الرجوع الى تعاطى المخدرات
المصدر\ أدوية علاج الإدمان .. هل هي كافية لتطهير الجسم من المخدرات؟