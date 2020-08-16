بسماأ الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"ولاتستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن"

أي :فإذا أساء إليك مسيئ من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب، والأصحاب، ونحوهم إساءة بالقول أول بالفعل فقابله بالإحسان إليه،

فإن قطعك فصله

وإن ظلمك .فاعف عنه

وإن تكلم فيك غائبا، أو حاضرا ،فلاتقابله ،بل اعف عنه ،وهامله بالقول اللين، وإن هجرك ،وترك خطابك فطيب له الكلام، وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساء بالإحسان حصل فائدة عظيمة، "فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"، أي:كأنه قريب شفيق. ا لمصدر:تفسير السعدي