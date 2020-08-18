كفالة اليتيم في بلادنا

جميل ما جادة به يمينك يا طيبة

موضوع مثير للحزن و البكاء

لم اتمالك نفسي اختي خديجة سالت الدموع و الله



اختي هذا الموضوع اعيشه بكل تفاصيله

كان في بيت عمي يتيم و انا صغير كان من اهل البدو

لا يوجد مكان يبيت فيه إلا ذلك القريب بسبب الدراسة و يومي الراحة يذهب الى بيته

كان يتيم الاب و انا كنت ابيت عندهم لأسباب خاصة

طفل صغير يدرس في الابتدائي فكانت زوجة عمي تهينه بكل انواع الاهانة

كلمات كالسكاكين بل و احيانا بالضرب

لا يأكل معهم في نفس الاناء او الطاولة

و يأكل ما تبقى من الاكل فقط

او يطردونه خارج البيت في عز الشتاء

اتذكر كنت اقتسم معه لقمة العيش و أبدله فراشي

كان فراشي افضل مما يفرش له على الاقل يدفي ففراشه الحصيرة بلا غطاء

لا انسى كم بكينا مع بعض تحت برد الجليد هو يبكي يتمه و انا ابكي معه اشفاقا عليه ـ كنا نخاف الكلاب و الحيوانات المفترسة في الليل

لا انتسى انه كان لا يتكلم و يصبر و يكابر و انا اتشاجر مع زوجة عمي

لكنه كان يبكي كلما جاء الظلام خصوصا حينما يطردوننا الى خارج البيت

هو كان يتيما أنا أنا فوالله لا اعلم السبب حتى الآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كبرت

كنت اعمل في التجارة و كان محلي خاص بالمساكين ايتام و غير ايتام

الحمد لله كفلت بعائلات خصوصا احدى العائلات كان ابوهم معاق

تكفلت بمصاريفهم لباسا و اكلا و شربا ليأتي فيه يوم و يموت الاب

و يكونوا ايتاما الحمد لله واصلت كفالتهم و الان كبر الطفلان

و اصبحا شابين واحد دركي و الآخر موظف في ادارة

لكنهم نسوا العهد الذي كان بيننا

المهم الحمد لله الآن مستواهم جدا جدا ممتاز و لهم بيت جميل و سيارة

و امهم تعيش عيشا رغدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدها

أسسنا جمعية لرعاية الايتام

رأينا كل انواع المآسي و الحزن لكننا اكتشفنا ان المآسي تشمل المساكين ايضا

فكونا جمعية ترعى المساكين فقراء ايتام و غير أيتام و مرضى و اطفال المدارس

لكن العمل الجمعوي اصبح فيه من الجرح و الاهانة التي لا اقبلها من تصوير و اعلان

مزعج خصوصا للنساء و البنات

انسحبت من الجمعيات و انا الآن اعمل عمل فردي كوسيط في الكثير من الاحيان

تاتيني طلبات لأثاث او دواء أو فواتير كهرباء للمساكين عموما و للفقراء من ضمنهم فاجد لها الحل قدر الاستطاع من اهل الخير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انا شخصيا ارى رعاية و اعانة عائلة مسكينة او ايتام ضمن عوائلهم افضل و اجدى

و انفع لهم حتى يكبروا في عوائلهم فأعانة عائلة مسكينة و الله لأبلغ و اجمل

و اعظم اجرا

و الله لو ترون الفرحة بالمصروف و اللباس و الاطفال يرقصون فرحا و امهم تذرف الدموع داعية لكم لعرفتم ما لم اقدر على التعبير عنه



ربما انحرفت عن الاسئلة المطرحة

لكن تركت القلب يكتب ما يختلجه