اعرف جسمك .... الإنزيمات Enzyme‏ {02}

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هي شرحي الخاص او توضيح لبعض الحجات المبهمة

كملمحة بسيطة :

لا يستطيع الجسم الاستفادة من العناصر الغذائية أو هضمها إذا ما غاب عن المشهد هذا العنصر المهم: الانزيمات. فما هي الانزيمات الهاضمة وكيف تعمل؟