اعرف جسمك .... الإنزيمات Enzyme‏ {02}

ONjINE
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالموضوع السابق #اعرف جسمك .... الإنزيمات Enzyme
كنت حكيت على الانزيمات وكيفية عملها ووظائفها فالجسم
واليوم باذن الله رح نواصلوا الموضوع
وكالعادة لي بين {} هي شرحي الخاص او توضيح لبعض الحجات المبهمة
تابعوا
كملمحة بسيطة :
لا يستطيع الجسم الاستفادة من العناصر الغذائية أو هضمها إذا ما غاب عن المشهد هذا العنصر المهم: الانزيمات. فما هي الانزيمات الهاضمة وكيف تعمل؟
يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء الداخلية، ولكل عضو دور محدد يلعبه ليسهم في خلق تلك الصورة المتكاملة والمثالية للجسم الذي يقوم بوظائفه الحيوية يومياً على أكمل وجه.
ومن أهم المركبات التي تساعد هذه الأعضاء على القيام بوظائفها بشكل طبيعي وسليم،
الانزيمات
{ حنا اصلا سبق وعرفنا ماهي الانزيمات وكونا فكرة لاباس بيها }
تشوه الانزيمات:
إذا تغير شكل الانزيمات أو تشوه، تصبح التفاعلات الكيميائية -التي كان مسؤولاً عنها أو التي كان يدخل فيها- غير ممكنة. ومن أسباب تشوهها، التعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو لدرجة حموضة عالية (PH).
تزيد فعالية ونشاط الانزيمات مع زيادة درجة الحرارة، إلى أن نصل لدرجة حرارة 37 درجة مئوية، أي درجة حرارة الجسم الطبيعية.
ولكن، إذا تجاوزت درجة حرارة الوسط الذي تتواجد فيه الانزيمات هذا الرقم، تصاب الانزيمات بتشوهات وقد يتوقف تأثيرها.
ومع هذا كله، لا يمكن للانزيمات أن تموت، فمع أنها صنعت داخل جسم حي، إلا أنها بروتينية الأساس، أي أنها ليست حية.
أما بالنسبة لدرجة الحموضة (PH)، فإن أي تغير يطرأ عليها يؤثر على فعالية الانزيمات أيضاً. وتختلف درجة الحموضة التي تعتبر طبيعية حسب المنطقة أو الجزء من الجسم الذي نتحدث
{ نظن هذا الجزء واضح تماما .. عموما لي عندوا سؤال يخليه فالكومنت تحت وخلاص }
الانزيمات الهاضمة الأساسية:
تلعب الانزيمات الهاضمة دوراً محورياً في عملية هضم الطعام في الجسم، إذ تقوم بتحفيز التفاعلات الكيميائية اللازمة لعمليات الهضم المختلفة. ومن هذه الانزيمات:
1- أنزيم أميليز (Amylase) {ليكو الكتابة والنطق تختلف بسبب الترجمة وكاي ن لي يسميه الاميلاز }
يعمل على تحفيز عملية هضم وتحويل الكربوهيدرات إلى سكريات. يتواجد هذا الأنزيم في الغدد اللعابية والبنكرياس والأمعاء الدقيقة.
{ مثلا كي ناكلو الخيز فيه نشا والنشا فيه سكريات معقدة ساو يتدخا الاميلاز وهو موجود فالفم فاللعاب ونتيجة تحليله وتفكيكه للسكريات ربما لاحظتو انكم تحسو بحلاوة كي تمضغوا الخبز واذا محسيتوش جربوها مالا }
ويؤثر نقص هذا الأنزيم على الصحة ككل، لا على عمليات الهضم فحسب، لأنه مسؤول أيضاً عن تحليل خلايا الدم البيضاء الميتة، وعدم تحللها قد يؤدي إلى نشأة تورمات تحمل صديد.
2- أنزيم بروتيز (Protease) {او البروتياز }
وهو مسؤول عن تحليل البروتينات وتحويلها إلى أحماض أمينية (Amino Acid). يتركز أنزيم بروتيز في المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة.
إن أي نقص في هذا الأنزيم قد يتسبب بعدة مشاكل في الجسم مثل: القلق وقلة النوم، والتهاب المفاصل وهشاشة العظام نتيجة نقص كمية الكالسيوم في الدم.
ولأن أنزيم بروتيز يعمل على التخلص من بعض أنواع البكتيريا والفيروسات في الدم، فقد يؤدي نقصه كذلك إلى الالتهابات وانخفاض كفاءة جهاز المناعة في الجسم.
{ نظن دوره واضح واختصاصه البروتينات وبعض الوظائف الثانوية الاخرى }
3- أنزيم ليبيز (Lipase) {او الليباز }
وظيفة هذا الأنزيم الرئيسية هي تحليل الدهون، وتحفيز عملية تحويلها إلى أحماض دهنية في البنكرياس والأمعاء الدقيقة.
إن أي نقص في هذا النوع من الانزيمات له تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، مثل:
وهو أنزيم مسؤول عن تحفيز عملية تحليل البروتينات الموجودة باللحوم. يساعد هذا الأنزيم على معالجة مشاكل الهضم والغازات، والتخلص من الأنسجة الميتة والضارة في الجسم.
5- أنزيم اللاكتيز (Lactase)
وظيفة هذا النوع من الانزيمات هي تحليل وهضم اللاكتوز المتواجد في سكر الحليب.
ويؤثر نقصه على الإنسان عند الكبر، فقد يسبب نقصه صعوبة في هضم هذا النوع من السكريات، في حالة يطلق عليها عدم تحمل اللاكتوز (Lactose Intolerant).
6- أنزيم بروميلين (Bromelain)
وهو من الانزيمات المضادة للالتهاب، ويساهم في منع حدوث التهاب المفاصل
الغذاء الغني بالانزيمات:
إن عدم وجود الانزيمات في الجسم بالكميات الكافية والطبيعية قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض عدة، لذا على الإنسان أن يحرص على تناول الأغذية الغنية بالانزيمات لتفادي الأمراض.
* هناك أنواع طعام غنية بالانزيمات، مثل:
- السمك، الخضار والفواكه، البذور، المكسرات، الحبوب الكاملة، البقوليات.
- تعد الفاكهة والخضار غير المطبوخة -مثلاً- غنية بالانزيمات الأساسية (بروتيز، أميليز، ليبيز).
- وتحتوي فاكهة البابايا على أنزيم بابين، بينما يحتوي الحليب واللبن غير المبسترين على أنزيم اللاكتيز، أما أنزيم البرومالين فهو يتواجد في الأناناس.
- وقد يلجأ البعض إلى تزويد جسمهم بالانزيمات عبر تناول كبسولات خاصة، توصف للذين يعانون من أمراض سببها نقص في انزيمات معينة.
وظائف أخرى للأنزيمات :
لا يقتصر مفعول الانزيمات على عملية الهضم في الجسم فقط، فهناك انزيمات تستخدم لتركيب وصناعة مواد مختلفة، على سبيل المثال: هل فكرت يوماً كيف يتم التخلص من بقع الطعام على الملابس المتسخة؟
الجواب هو وجود انزيمات معينة في المواد المستخدمة لغسيل الملابس تساعد على تفكيك والتخلص من بقع الدهون المستعصية أو البقع التي سببها عنصر من مشتقات السكر.
وتتواجد في الصيدليات بعض الكبسولات والحلول الدوائية التي قد تساعد من لديهم خلل في إنتاج الانزيمات -سواء كان هذا الخلل سبباً أو نتيجة لمرض ما-.
{ محبيتش نتعمق اكثر فالتطبيقات الصناعية للانزيمات خاطروا اصلا موضوع بحد ذاتو واخترت سوائل الغسيل لانها من اوضح الامثلة واصلا كاين حاجة اسمها منظف انزيمي نقدروا نشوفوها عند الجزار لي يستعملها فازالة الدم من ملابسه مثلا علاه ؟ باسك الانزيمات تكسر الوابط البروتينية فالدم }
انتهى
خلاص نظن هذو هوما الانزيمات بابسط مايمكن
لي عندو اسئلة - راي- اقتراح - انتقاد يتفضل
في امان الله
فالموضوع السابق #اعرف جسمك .... الإنزيمات Enzyme
كنت حكيت على الانزيمات وكيفية عملها ووظائفها فالجسم
واليوم باذن الله رح نواصلوا الموضوع
وكالعادة لي بين {} هي شرحي الخاص او توضيح لبعض الحجات المبهمة
تابعوا
كملمحة بسيطة :
لا يستطيع الجسم الاستفادة من العناصر الغذائية أو هضمها إذا ما غاب عن المشهد هذا العنصر المهم: الانزيمات. فما هي الانزيمات الهاضمة وكيف تعمل؟
يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء الداخلية، ولكل عضو دور محدد يلعبه ليسهم في خلق تلك الصورة المتكاملة والمثالية للجسم الذي يقوم بوظائفه الحيوية يومياً على أكمل وجه.
ومن أهم المركبات التي تساعد هذه الأعضاء على القيام بوظائفها بشكل طبيعي وسليم،
الانزيمات
{ حنا اصلا سبق وعرفنا ماهي الانزيمات وكونا فكرة لاباس بيها }
تشوه الانزيمات:
إذا تغير شكل الانزيمات أو تشوه، تصبح التفاعلات الكيميائية -التي كان مسؤولاً عنها أو التي كان يدخل فيها- غير ممكنة. ومن أسباب تشوهها، التعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو لدرجة حموضة عالية (PH).
تزيد فعالية ونشاط الانزيمات مع زيادة درجة الحرارة، إلى أن نصل لدرجة حرارة 37 درجة مئوية، أي درجة حرارة الجسم الطبيعية.
ولكن، إذا تجاوزت درجة حرارة الوسط الذي تتواجد فيه الانزيمات هذا الرقم، تصاب الانزيمات بتشوهات وقد يتوقف تأثيرها.
ومع هذا كله، لا يمكن للانزيمات أن تموت، فمع أنها صنعت داخل جسم حي، إلا أنها بروتينية الأساس، أي أنها ليست حية.
أما بالنسبة لدرجة الحموضة (PH)، فإن أي تغير يطرأ عليها يؤثر على فعالية الانزيمات أيضاً. وتختلف درجة الحموضة التي تعتبر طبيعية حسب المنطقة أو الجزء من الجسم الذي نتحدث
{ نظن هذا الجزء واضح تماما .. عموما لي عندوا سؤال يخليه فالكومنت تحت وخلاص }
الانزيمات الهاضمة الأساسية:
تلعب الانزيمات الهاضمة دوراً محورياً في عملية هضم الطعام في الجسم، إذ تقوم بتحفيز التفاعلات الكيميائية اللازمة لعمليات الهضم المختلفة. ومن هذه الانزيمات:
1- أنزيم أميليز (Amylase) {ليكو الكتابة والنطق تختلف بسبب الترجمة وكاي ن لي يسميه الاميلاز }
يعمل على تحفيز عملية هضم وتحويل الكربوهيدرات إلى سكريات. يتواجد هذا الأنزيم في الغدد اللعابية والبنكرياس والأمعاء الدقيقة.
{ مثلا كي ناكلو الخيز فيه نشا والنشا فيه سكريات معقدة ساو يتدخا الاميلاز وهو موجود فالفم فاللعاب ونتيجة تحليله وتفكيكه للسكريات ربما لاحظتو انكم تحسو بحلاوة كي تمضغوا الخبز واذا محسيتوش جربوها مالا }
ويؤثر نقص هذا الأنزيم على الصحة ككل، لا على عمليات الهضم فحسب، لأنه مسؤول أيضاً عن تحليل خلايا الدم البيضاء الميتة، وعدم تحللها قد يؤدي إلى نشأة تورمات تحمل صديد.
2- أنزيم بروتيز (Protease) {او البروتياز }
وهو مسؤول عن تحليل البروتينات وتحويلها إلى أحماض أمينية (Amino Acid). يتركز أنزيم بروتيز في المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة.
إن أي نقص في هذا الأنزيم قد يتسبب بعدة مشاكل في الجسم مثل: القلق وقلة النوم، والتهاب المفاصل وهشاشة العظام نتيجة نقص كمية الكالسيوم في الدم.
ولأن أنزيم بروتيز يعمل على التخلص من بعض أنواع البكتيريا والفيروسات في الدم، فقد يؤدي نقصه كذلك إلى الالتهابات وانخفاض كفاءة جهاز المناعة في الجسم.
{ نظن دوره واضح واختصاصه البروتينات وبعض الوظائف الثانوية الاخرى }
3- أنزيم ليبيز (Lipase) {او الليباز }
وظيفة هذا الأنزيم الرئيسية هي تحليل الدهون، وتحفيز عملية تحويلها إلى أحماض دهنية في البنكرياس والأمعاء الدقيقة.
إن أي نقص في هذا النوع من الانزيمات له تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، مثل:
- ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.
- مواجهة صعوبة في إنقاص الوزن.
- الإصابة بمرض السكري.
- تخلص خلايا الجسم من الفضلات أو امتصاصها للغذاء بصعوبة وبعد عناء.
- وقد يعاني الإنسان أيضاً من تشنج العضلات خصوصاً في منطقة الأكتاف بسبب نقص مؤين الكالسيوم في الدم.
وهو أنزيم مسؤول عن تحفيز عملية تحليل البروتينات الموجودة باللحوم. يساعد هذا الأنزيم على معالجة مشاكل الهضم والغازات، والتخلص من الأنسجة الميتة والضارة في الجسم.
5- أنزيم اللاكتيز (Lactase)
وظيفة هذا النوع من الانزيمات هي تحليل وهضم اللاكتوز المتواجد في سكر الحليب.
ويؤثر نقصه على الإنسان عند الكبر، فقد يسبب نقصه صعوبة في هضم هذا النوع من السكريات، في حالة يطلق عليها عدم تحمل اللاكتوز (Lactose Intolerant).
6- أنزيم بروميلين (Bromelain)
وهو من الانزيمات المضادة للالتهاب، ويساهم في منع حدوث التهاب المفاصل
الغذاء الغني بالانزيمات:
إن عدم وجود الانزيمات في الجسم بالكميات الكافية والطبيعية قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض عدة، لذا على الإنسان أن يحرص على تناول الأغذية الغنية بالانزيمات لتفادي الأمراض.
* هناك أنواع طعام غنية بالانزيمات، مثل:
- السمك، الخضار والفواكه، البذور، المكسرات، الحبوب الكاملة، البقوليات.
- تعد الفاكهة والخضار غير المطبوخة -مثلاً- غنية بالانزيمات الأساسية (بروتيز، أميليز، ليبيز).
- وتحتوي فاكهة البابايا على أنزيم بابين، بينما يحتوي الحليب واللبن غير المبسترين على أنزيم اللاكتيز، أما أنزيم البرومالين فهو يتواجد في الأناناس.
- وقد يلجأ البعض إلى تزويد جسمهم بالانزيمات عبر تناول كبسولات خاصة، توصف للذين يعانون من أمراض سببها نقص في انزيمات معينة.
وظائف أخرى للأنزيمات :
لا يقتصر مفعول الانزيمات على عملية الهضم في الجسم فقط، فهناك انزيمات تستخدم لتركيب وصناعة مواد مختلفة، على سبيل المثال: هل فكرت يوماً كيف يتم التخلص من بقع الطعام على الملابس المتسخة؟
الجواب هو وجود انزيمات معينة في المواد المستخدمة لغسيل الملابس تساعد على تفكيك والتخلص من بقع الدهون المستعصية أو البقع التي سببها عنصر من مشتقات السكر.
وتتواجد في الصيدليات بعض الكبسولات والحلول الدوائية التي قد تساعد من لديهم خلل في إنتاج الانزيمات -سواء كان هذا الخلل سبباً أو نتيجة لمرض ما-.
{ محبيتش نتعمق اكثر فالتطبيقات الصناعية للانزيمات خاطروا اصلا موضوع بحد ذاتو واخترت سوائل الغسيل لانها من اوضح الامثلة واصلا كاين حاجة اسمها منظف انزيمي نقدروا نشوفوها عند الجزار لي يستعملها فازالة الدم من ملابسه مثلا علاه ؟ باسك الانزيمات تكسر الوابط البروتينية فالدم }
انتهى
خلاص نظن هذو هوما الانزيمات بابسط مايمكن
لي عندو اسئلة - راي- اقتراح - انتقاد يتفضل
في امان الله