قلت للضيف تفضل فأنت الكريم



و في بيت الكرم



فأنت ضيف حللت بأرض قوم



شيمتهم حسن الخلق



و ما كان للمرئ أن يقول أنا



إلا أن يكون بدارنا قد ولدا



ف نحن أهل العروبة و سادة الكرم



نكرم الضيف بعد نزوله بأمصرنا و دورنا



فأنت بين قوم عدتهم



الكرم و طيب الأعمال



و رأس مالنا الخلق



فعيب إذا ما لم نكرم ضيفا



تلك إذا هي شماتة الأعداء



و كل بيمنك ما تشتهي الانفس



و يطيب لها الخاطر



فأنت صاحب البيت



و ذو علية القوم



و المقام الكريم



و إذا أردت الزواج



زوجناك بخير بنات القوم



منهن الودود الولود



تلك إذا شيمة الرجال



لا نغمة القيل و القال



فأنت الكريم بن الكريم بين سادات العرب



و نحن ابناء العرب وعودنا



لا تخلف



و لا بعرض الحائط اقوالنا تضرب



فمرحبا بك بين أهليك و دويك



معززا مكرما



فانت السيد الآمر



و صاحب المقام الكريم



فجوارك فخر لنا و شرف



فاكرمنا بحسن الجوار



يا من انت أهل له



و صاحب الخلق الكريم



و الحديث العذب الزلال​