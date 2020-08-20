تلك إذا شيمة الرجال

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
308
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قلت للضيف تفضل فأنت الكريم

و في بيت الكرم

فأنت ضيف حللت بأرض قوم

شيمتهم حسن الخلق

و ما كان للمرئ أن يقول أنا

إلا أن يكون بدارنا قد ولدا

ف نحن أهل العروبة و سادة الكرم

نكرم الضيف بعد نزوله بأمصرنا و دورنا

فأنت بين قوم عدتهم

الكرم و طيب الأعمال

و رأس مالنا الخلق

فعيب إذا ما لم نكرم ضيفا

تلك إذا هي شماتة الأعداء

و كل بيمنك ما تشتهي الانفس

و يطيب لها الخاطر

فأنت صاحب البيت

و ذو علية القوم

و المقام الكريم

و إذا أردت الزواج

زوجناك بخير بنات القوم

منهن الودود الولود

تلك إذا شيمة الرجال

لا نغمة القيل و القال

فأنت الكريم بن الكريم بين سادات العرب

و نحن ابناء العرب وعودنا

لا تخلف

و لا بعرض الحائط اقوالنا تضرب

فمرحبا بك بين أهليك و دويك

معززا مكرما

فانت السيد الآمر

و صاحب المقام الكريم

فجوارك فخر لنا و شرف

فاكرمنا بحسن الجوار

يا من انت أهل له

و صاحب الخلق الكريم

و الحديث العذب الزلال​
 
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