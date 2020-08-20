Andy_Delort
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 308
- النقاط
- 41
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
قلت للضيف تفضل فأنت الكريم
و في بيت الكرم
فأنت ضيف حللت بأرض قوم
شيمتهم حسن الخلق
و ما كان للمرئ أن يقول أنا
إلا أن يكون بدارنا قد ولدا
ف نحن أهل العروبة و سادة الكرم
نكرم الضيف بعد نزوله بأمصرنا و دورنا
فأنت بين قوم عدتهم
الكرم و طيب الأعمال
و رأس مالنا الخلق
فعيب إذا ما لم نكرم ضيفا
تلك إذا هي شماتة الأعداء
و كل بيمنك ما تشتهي الانفس
و يطيب لها الخاطر
فأنت صاحب البيت
و ذو علية القوم
و المقام الكريم
و إذا أردت الزواج
زوجناك بخير بنات القوم
منهن الودود الولود
تلك إذا شيمة الرجال
لا نغمة القيل و القال
فأنت الكريم بن الكريم بين سادات العرب
و نحن ابناء العرب وعودنا
لا تخلف
و لا بعرض الحائط اقوالنا تضرب
فمرحبا بك بين أهليك و دويك
معززا مكرما
فانت السيد الآمر
و صاحب المقام الكريم
فجوارك فخر لنا و شرف
فاكرمنا بحسن الجوار
يا من انت أهل له
و صاحب الخلق الكريم
و الحديث العذب الزلال
و في بيت الكرم
فأنت ضيف حللت بأرض قوم
شيمتهم حسن الخلق
و ما كان للمرئ أن يقول أنا
إلا أن يكون بدارنا قد ولدا
ف نحن أهل العروبة و سادة الكرم
نكرم الضيف بعد نزوله بأمصرنا و دورنا
فأنت بين قوم عدتهم
الكرم و طيب الأعمال
و رأس مالنا الخلق
فعيب إذا ما لم نكرم ضيفا
تلك إذا هي شماتة الأعداء
و كل بيمنك ما تشتهي الانفس
و يطيب لها الخاطر
فأنت صاحب البيت
و ذو علية القوم
و المقام الكريم
و إذا أردت الزواج
زوجناك بخير بنات القوم
منهن الودود الولود
تلك إذا شيمة الرجال
لا نغمة القيل و القال
فأنت الكريم بن الكريم بين سادات العرب
و نحن ابناء العرب وعودنا
لا تخلف
و لا بعرض الحائط اقوالنا تضرب
فمرحبا بك بين أهليك و دويك
معززا مكرما
فانت السيد الآمر
و صاحب المقام الكريم
فجوارك فخر لنا و شرف
فاكرمنا بحسن الجوار
يا من انت أهل له
و صاحب الخلق الكريم
و الحديث العذب الزلال