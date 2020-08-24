ما هو الانتفاخ والتقلصات في الرئة؟

ما سبب ذلك؟

___________________________:

انتفاخ وتقلصات الرئة هذه هي عادة طريقة عملها. واليكم التفاصيل: الرئة هي عضو الذي وظيفته تبادل الغازات - استنشاق الأكسجين من الهواء واخراج ثاني أكسيد الكربون في الوفير، الذي هو نتاج النشاط البيوكيميائي للخلايا، تنظيم التوازن الحامضي- القاعدي للدم، والحفاظ على درجة الـ pH السليمة للجسم. مكانها في الصدر، ويحميها القفص الصدري. هي مصنوعة من نسيج اسفنجي مرن الذي يتمدد وينكمش عندما نتنفس. أيضا الشعب الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين مبطنه بعضلات ملساء ويمكنها التقلص والتوسع. عند الشهيق، الحجاب الحاجز والعضلات التي بين الأضلاع تتقلص وتوسع الحجم الداخلي للقفص الصدري. هذا التوسع يخلق ضغط سلبي في الصدر بالمقارنة مع الهواء الخارجي، وبذلك يتدفق الهواء من الضغط المرتفع الى المنخفض، ويؤدي الى انتفاخ الرئتين. في عملية الزفير، ترتخي العضلات التي بين الأضلاع، الحجاب الحاجز والصدر يصغران، الضغط يرتفع ويخرج الهواءالهواء إلى الخارج، والرئة التي كانت ممتلئة بالهواء تتقلص الان​