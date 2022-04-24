جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 6,922
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
هل تعلم ماهو القولون العصبي ؟
- القولون العصبي:
الاسهم المبينة بالسهم الابيض هذا اسمه القولون عندما يقع انتفاخ فيه ماذا يحدث :
لاحظو انه يقع تحت الحجاب الحاجز الذي يفصل بين المعدة والرئتين والقلب وفوقه ايضا الكبد نبدأ بالترتيب:
1- عندما ينتفخ يضغط على المعدة حتى يبدأ التشجؤ (تقراع) وبعدها الشهية مغلقة وبعدها التقيء و يعني حرق في فم المعدة وممكن تظهر التهابات في الفم.
2- ياتي دور المعدة وهي عضلة تضغط بدورها على القلب حتى تصبح تسمع في صوت القلب في اذنيك لان بطبيعة الحال يصبح بطنك كالدف تنقل الصوت ويصبح بطنك كله ينبض.
3- يصل الانتفاخ حتى يؤثر على الجهة اليمنى للصدر حتى يصبح وخز واحساس انه مشكل في المرارة، والجهة اليسرى جهة القلب شعور ثقل القلب وكانه فوق صدرك شيء ثقيل.
4- ممكن يصل الى الرئتين وضيق في النفس ووجع فالصدر مثل وسط الصدر وجانيبيه وأخيرا تأثر الاعصاب لانه تصبح الاشارات العصبية غير دقيقة نوعا ما ويتغير المجاز الى وسواس وضيق نفس وشك في كل شيء ليبدأ دور القولون في ادخالك الى دوامة شك مخلقة حتى يصيبك الفشل العام في الجسم والارهاق.
وختاما كل هذه الحرب القائمة هي الانتفاخ والغازات لا كن تبقى اسباب الانتفاخ متعددة اهمها الغضب و القلق والتوتر.
هدفي من هذا الموضوع هو شرح بسيط لمن لايعرف لماذا يحدث معه أمور متغيرة لكي يفهم ويصبح له نظرة عن القولون.
ربي يشفي جميع المرضى ويخفف عنهم اوجاعهم
هل تعلم ماهو القولون العصبي ؟
- القولون العصبي:
الاسهم المبينة بالسهم الابيض هذا اسمه القولون عندما يقع انتفاخ فيه ماذا يحدث :
لاحظو انه يقع تحت الحجاب الحاجز الذي يفصل بين المعدة والرئتين والقلب وفوقه ايضا الكبد نبدأ بالترتيب:
1- عندما ينتفخ يضغط على المعدة حتى يبدأ التشجؤ (تقراع) وبعدها الشهية مغلقة وبعدها التقيء و يعني حرق في فم المعدة وممكن تظهر التهابات في الفم.
2- ياتي دور المعدة وهي عضلة تضغط بدورها على القلب حتى تصبح تسمع في صوت القلب في اذنيك لان بطبيعة الحال يصبح بطنك كالدف تنقل الصوت ويصبح بطنك كله ينبض.
3- يصل الانتفاخ حتى يؤثر على الجهة اليمنى للصدر حتى يصبح وخز واحساس انه مشكل في المرارة، والجهة اليسرى جهة القلب شعور ثقل القلب وكانه فوق صدرك شيء ثقيل.
4- ممكن يصل الى الرئتين وضيق في النفس ووجع فالصدر مثل وسط الصدر وجانيبيه وأخيرا تأثر الاعصاب لانه تصبح الاشارات العصبية غير دقيقة نوعا ما ويتغير المجاز الى وسواس وضيق نفس وشك في كل شيء ليبدأ دور القولون في ادخالك الى دوامة شك مخلقة حتى يصيبك الفشل العام في الجسم والارهاق.
وختاما كل هذه الحرب القائمة هي الانتفاخ والغازات لا كن تبقى اسباب الانتفاخ متعددة اهمها الغضب و القلق والتوتر.
هدفي من هذا الموضوع هو شرح بسيط لمن لايعرف لماذا يحدث معه أمور متغيرة لكي يفهم ويصبح له نظرة عن القولون.
ربي يشفي جميع المرضى ويخفف عنهم اوجاعهم