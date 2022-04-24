هل تعلم ماهو القولون العصبي ؟

2- ياتي دور المعدة وهي عضلة تضغط بدورها على القلب حتى تصبح تسمع في صوت القلب في اذنيك لان بطبيعة الحال يصبح بطنك كالدف تنقل الصوت ويصبح بطنك كله ينبض.

3- يصل الانتفاخ حتى يؤثر على الجهة اليمنى للصدر حتى يصبح وخز واحساس انه مشكل في المرارة، والجهة اليسرى جهة القلب شعور ثقل القلب وكانه فوق صدرك شيء ثقيل.

4- ممكن يصل الى الرئتين وضيق في النفس ووجع فالصدر مثل وسط الصدر وجانيبيه وأخيرا تأثر الاعصاب لانه تصبح الاشارات العصبية غير دقيقة نوعا ما ويتغير المجاز الى وسواس وضيق نفس وشك في كل شيء ليبدأ دور القولون في ادخالك الى دوامة شك مخلقة حتى يصيبك الفشل العام في الجسم والارهاق.