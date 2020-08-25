علاج القلب وقسوته ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى

"أحسن مايوصي به لعلاج القلب وقسوته ،العناية بالقرآن الكريم، وتدبره والإكثار من ذكر الله عز وجل ،فإن قراءة القرآن الكريم ،بالتدبر والإكثار من ذكر الله.

وقول :

سبحان الله، والحمد لله، ولاإله إلا الله، والله أكبر"

و

"سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم " "لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيئ قدير"

كل هذه من أسباب إزالة القسوة. مجموع ا الفتاوي

قال العلامة محمد الصالح العثيمين

أسباب قسوة القلب

الإعراض عن الله عز وجل

والبعد عن تلاوة القرآن الكريم

وإشتغال الإنسان بالدنيا

وأن تكون الدنيا أكبر همه

فلا يهتم بأمور دينه



لأن طاعة الله تعالى توجب لين القلب ورقته، ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى

ودواء ذلك:



بالإقبال على الله

والإنابة إليه

وكثرة ذكره

وكثرة قراءة القرآن الكريم

وكثرة الطاعات

بحسب المستطاع

نسأل الله لنا ولإخواننا أن يلين قلوبنا لذكره، وأن يعمرها بطاعته، إن الله على كل شيئ قدير.