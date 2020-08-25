لا تَكرَهوا البَناتِ فإنَّهُنَّ المُؤْنِساتُ الغَالِياتُ

Ma$Ter
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لا تَكرَهوا البَناتِ فإنَّهُنَّ المُؤْنِساتُ الغَالِياتُ
1 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ((مَنْ كان لهُ ثلاثُ بناتٍ أوْ ثلاثُ أَخَوَاتٍ ، أوْبنَتَانِ ، أوْ أُخْتَانِ ، فَأحسنَ صُحْبَتَهُنَّ واتَّقَى اللهَ فيهِنَّ ؛ فَلهُ الجنةُ ))
صححه الألباني لغيره في
صحيح الترغيب - رقم : (1973)
2 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( من عال جاريتَيْن حتَّى تبلغا ، جاء يومَ القيامةِ أنا وهو . وضمَّ أصابِعَه ))
صحيح مسلم - رقم : (2631)
3 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( لا تَكرَهوا البَناتِ ؛ فإنَّهُنَّ المُؤْنِساتُ الغَالِياتُ ))
الألباني له شاهد مرسل في
السلسلة الصحيحة - رقم: (3206)
4 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( ما من مسلمٍ له ثلاثُ بناتٍ فينفقُ عليهنَّ حتى يَبِنَّ أو يمُتْنَ ؛ إلا كنَّ له حجابًا من النارِ فقالت له امرأةٌ : أو بنتانِ ؟ قال : أو بنتانِ ))
حسنه الألباني لغيره في
صحيح الترغيب - رقم : (1972)
5 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( من كنَّ له ثلاثُ بناتٍ ، أو ثلاثُ أخواتٍ ، فاتَّقى اللهَ و أقام عليهنَّ كان معي في الجنةِ هكذا ، و أومأَ بالسبابةِ و الوسطى ))
السلسلة الصحيحة - رقم : (295)
الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات
قــال يعقوب بن بُختان رحمه الله :
وُلِدَ لي سبعُ بنات، فكنتُ كلَّما وُلِدَ لي ابنةٌ دخلتُ على أحمد بن حنبل ، فيقول لي : "يا أبا يوسف ! الأنبياء آباء بنات " فكان يُذهِبُ قولُه هَمِّي "
ذكره الإمام ابن قيّم الجوزية في تحفة المودود : (31)