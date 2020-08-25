لا تَكرَهوا البَناتِ فإنَّهُنَّ المُؤْنِساتُ الغَالِياتُ

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

((مَنْ كان لهُ ثلاثُ بناتٍ أوْ ثلاثُ أَخَوَاتٍ ، أوْبنَتَانِ ، أوْ أُخْتَانِ ، فَأحسنَ صُحْبَتَهُنَّ واتَّقَى اللهَ فيهِنَّ ؛ فَلهُ الجنةُ ))

2 - قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

(( من عال جاريتَيْن حتَّى تبلغا ، جاء يومَ القيامةِ أنا وهو . وضمَّ أصابِعَه ))

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

(( لا تَكرَهوا البَناتِ ؛ فإنَّهُنَّ المُؤْنِساتُ الغَالِياتُ ))

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

(( ما من مسلمٍ له ثلاثُ بناتٍ فينفقُ عليهنَّ حتى يَبِنَّ أو يمُتْنَ ؛ إلا كنَّ له حجابًا من النارِ فقالت له امرأةٌ : أو بنتانِ ؟ قال : أو بنتانِ ))

صحيح الترغيب - رقم : (1972)

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

(( من كنَّ له ثلاثُ بناتٍ ، أو ثلاثُ أخواتٍ ، فاتَّقى اللهَ و أقام عليهنَّ كان معي في الجنةِ هكذا ، و أومأَ بالسبابةِ و الوسطى ))

السلسلة الصحيحة - رقم : (295) السلسلة الصحيحة - رقم : (295)

قــال يعقوب بن بُختان رحمه الله :

ذكره الإمام ابن قيّم الجوزية في تحفة المودود : (31) ذكره الإمام ابن قيّم الجوزية في تحفة المودود : (31)

1 -صححه الألباني لغيره فيصحيح الترغيب - رقم : (1973)صحيح مسلم - رقم : (2631)3 -الألباني له شاهد مرسل فيالسلسلة الصحيحة - رقم: (3206)4 -حسنه الألباني لغيره في5 -الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقاتوُلِدَ لي سبعُ بنات، فكنتُ كلَّما وُلِدَ لي ابنةٌ دخلتُ على أحمد بن حنبل ، فيقول لي : "يا أبا يوسف ! الأنبياء آباء بنات " فكان يُذهِبُ قولُه هَمِّي "