همسة تفاؤل ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,397
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
همسة تفاؤل
كم هو شعور مطمئن للقلب أن تستشعر أن الله معك أينما كنت
وأينما حللت، وفي كل حال يمر بك
في ضعفك وقوتك ،في حزنك وفرحك، في تعبك وراحتك ،هو الملجأ الآمن لروحك ،والسند الحصين لضهرك تجده دوما معك وبقربك ،وذلك أعظم مايعين الإنسان على تجاوز صعوباب الحياة، لاتيأس لباب سد في طلب ،فإن الله يفتحه بعد الباب أبوابا،لم ييأس زكريا بالرغم من دواعي اليأس وهن عظمه، واشتعل رأسه شيبا ،وكانت إمرأته عاقرا، لكنه ظل يحسن الظن بربه، "ولم أكن بدعائك رب شقيا" فلا تيأس من رحمة الله مهما صعبت أمورك وتعسرت ، لأنه يسمع ويرى:
يسمع آناتك داخلك، يرى مجاهدات روحك لإستقامتها ،يرى إيمانك ،طهارة ونقاء صدرك، يعلم كم من دمعة حبستها في مقلتك، كم من إساءة غضضت الطرف عنها فمضت مخلفة آثارها في قلبك، كم من حزن آلمك، ومرض أعياك وأرهقك ،لأنه الله يلصاح وحب عليك الوقوف لاالإنهزام، لأنك أنت العبد المحبوب المبتلي، آن الأوان لنهوضك ،لاتبتئس إن الذي قدر لك الحياة بأتعابها ،سيجازيك، سيجازيك.
 
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MARYTA

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
164
النقاط
513
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
مشكور على الموضوع القيم وكلامك الجميل
وجزاك الله خيرا
وربي يسعدك في الدنيا والاخرة ان شاء الله 🍃 🌿
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,397
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال MARYTA:
مشكور على الموضوع القيم وكلامك الجميل
وجزاك الله خيرا
وربي يسعدك في الدنيا والاخرة ان شاء الله 🍃 🌿
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العفو
اللهم آمين يارب
ولك بالمثل وأكثر
جزاك الله خيرا وجنتا عرضها السموات والأرض
 
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