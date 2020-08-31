طلب دعاء

ليلي 91

ليلي 91

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أوت 2020
المشاركات
1
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر , الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم خاوتي انا مشتركة جديدة في الصفحة و لكن متصفحة قديمة اليوم حبيت نشاركم معاناتي و تمنى من قلبي تنصحوني و تساعدوني بارك الله فيكم المهم احنا اربع بنات كنا عائلة الحمد لله متماسكة ناس طيبين و نحبوا ناس اكل لكن بعد ما كبرنا تبدلت الآية خاصة بعد طلاق اختي الكبيرة اختي حبت تتزوج و لكن الكل كان غير موافق على هذا زواج بحكم اختلاف العاءلتين لكنها اصرت و بشدة و دارت لي في راسها حنا درنا الواجب و زيادة لكن بعد مرور اربع سنوات بدأت دير في سبايب غير باش تطلق و زوج رافض تماما و الله أسباب تافهة جدا و كي واجهناها و قلنالها نتيلي حبيتي تقلنا ما وليتش نحبوا و بقات مصرة حتى تم الطلاق و هنا بدأت مشاكل في دار كل يوم لعياط بنها صغير مدللة و مش متربي ملي جا هو غير لعياط تكسار منكذبش عليكم كي نسمع لعياط تولي غير نعيط عليه و هي متحبش كي شغل طالقاتو و كي كسر ولا يدير فوضى تقعد غير ساكتة مدير والوا يا خاوتي ديما متهواشين نقلها درتي رأيك و تزوجتي درتي رايك و طلقتي و زيد موسخة مش مرتبة تخدم قوسطو ولينا نتهاوشو يوميا بالصراخ حتى الام نتاعيةتولي غير نعيط و تبكي و تقول بهدلوني مع الجيران من كثرة صراخ و كي تشوف والديا مساكن تولي تتمسكن و انا مطلقة معنديش زهر والديا يلوموني يقولولي بركي ما تزيدي عليها و الله يا خاوتي كي نشوفهم في حالة نحبس يغيضوني بصح هي تمادات قصة طويلة بزاف مهم حبيتكم تنصحوني و تدعويلنا ربي يفرج علينا رانا كرهنا والله
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,283
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته

اهلا اختي شكرا لثقتك فينا
وضعكم حساس
الافضل في هذه الامور استعمال العقل
هاد الطفل مدلل وثاني اختك خارجة من تجربة متعبة اكيد حتكون نفسيتها تعبانة وتشوف فيكم ضد ابنها
تفهمو حالتها
علاه متحوسوش عالحل وتتقبلو الوضع وانها جات تعيش معاكم وابنها عاد فرد منكم
تحاولو تعاونوها في التربية تاعو تكوريجوه
وتربحو فيه ربي افضل من المشاكل وللعياط لي ماراح تربحو منهم والو من غير تكحال القلوب بينكم
حاولو تتلمو وتتناقشو مع اختكم وتمدولها يد المساعدة
الطفل هايج متزيدوش تتلعوه حاولو تجبدوه ليكم وتكسبوه وفي نفس الوقت تربوه وتريقلوه
مكانش طفل صغير تخلق مش متربي
شحال في عمرو? مازال مفاتش وقت تربيتو عاونوا اختكم
وربي يحنن لقلوب
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,283
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
فيما يخص خدمة الدار
الوالدة تاعكم تكون حكم بيناتكم
تحطو برنامج تقسم فيه الخدمة بيناتكم
باه ميكونش ظلم
كل وحدة واش عندها تخدمو في النهار تتهناو من مشكلة وحدة تخدم ولوخرا متخدمش.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,283
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
تصوري طفل صغير كان عايش في دار مع باباه وامو وفجأة ملقاش باباه الامان تاعو ولقى روحو مع امو في دار جدو وتزيدو انتم تعيطو عليه!
تخيلت شعورو غاضني

كيما قتلك حاولو تريقلوه ماش بعيد تصدم نفسيا والضرب والتكسار تعبير على طلاق امو وباباه!
خرجوه من الصدمة ومتكونوش انتم صدمة جديدة في، حياتو بعد طلاق امو وباباه.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,283
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قلتي انتم اربع اخوات الله يبارك ربي يحفظكم لبعض

انا معنديش اختي منقدرش نوصفلك هذا الشعور!
احساس بالنقص طول الحياة!
معنديش اختي.. اختي معنديش
وانتم راكم في نعمة ماش عارفين قيمتها..
عاودوا اكسبوا بعضاكم الاخوات لبعضاهم.
 
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