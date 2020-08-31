السلام عليكم خاوتي انا مشتركة جديدة في الصفحة و لكن متصفحة قديمة اليوم حبيت نشاركم معاناتي و تمنى من قلبي تنصحوني و تساعدوني بارك الله فيكم المهم احنا اربع بنات كنا عائلة الحمد لله متماسكة ناس طيبين و نحبوا ناس اكل لكن بعد ما كبرنا تبدلت الآية خاصة بعد طلاق اختي الكبيرة اختي حبت تتزوج و لكن الكل كان غير موافق على هذا زواج بحكم اختلاف العاءلتين لكنها اصرت و بشدة و دارت لي في راسها حنا درنا الواجب و زيادة لكن بعد مرور اربع سنوات بدأت دير في سبايب غير باش تطلق و زوج رافض تماما و الله أسباب تافهة جدا و كي واجهناها و قلنالها نتيلي حبيتي تقلنا ما وليتش نحبوا و بقات مصرة حتى تم الطلاق و هنا بدأت مشاكل في دار كل يوم لعياط بنها صغير مدللة و مش متربي ملي جا هو غير لعياط تكسار منكذبش عليكم كي نسمع لعياط تولي غير نعيط عليه و هي متحبش كي شغل طالقاتو و كي كسر ولا يدير فوضى تقعد غير ساكتة مدير والوا يا خاوتي ديما متهواشين نقلها درتي رأيك و تزوجتي درتي رايك و طلقتي و زيد موسخة مش مرتبة تخدم قوسطو ولينا نتهاوشو يوميا بالصراخ حتى الام نتاعيةتولي غير نعيط و تبكي و تقول بهدلوني مع الجيران من كثرة صراخ و كي تشوف والديا مساكن تولي تتمسكن و انا مطلقة معنديش زهر والديا يلوموني يقولولي بركي ما تزيدي عليها و الله يا خاوتي كي نشوفهم في حالة نحبس يغيضوني بصح هي تمادات قصة طويلة بزاف مهم حبيتكم تنصحوني و تدعويلنا ربي يفرج علينا رانا كرهنا والله