حلمنا العربي
:: عضو منتسِب ::
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مجلة المراجعة النهائية في شعبة المحاسبة تحضير للبكالوريا 2020 - للأستاذ عبد الخالق عودة
تحتوي المجلة على 85 صفحة و فيها 10 تمارين شاملة و كاملة لمختلف وحدات برنامج المحاسبة بالحل المفصل
مجلة المراجعة النهائية للأستاذ عبدالخالق عودة
أذكرونا من صالح دعائكم
تحميل من هنا
تحتوي المجلة على 85 صفحة و فيها 10 تمارين شاملة و كاملة لمختلف وحدات برنامج المحاسبة بالحل المفصل
مجلة المراجعة النهائية للأستاذ عبدالخالق عودة
أذكرونا من صالح دعائكم
تحميل من هنا