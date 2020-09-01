مجلة المراجعة النهائية في شعبة المحاسبة تحضير للبكالوريا 2020 - للأستاذ عبد الخالق عودة

ح

حلمنا العربي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 سبتمبر 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مجلة المراجعة النهائية في شعبة المحاسبة تحضير للبكالوريا 2020 - للأستاذ عبد الخالق عودة



تحتوي المجلة على 85 صفحة و فيها 10 تمارين شاملة و كاملة لمختلف وحدات برنامج المحاسبة بالحل المفصل

مجلة المراجعة النهائية للأستاذ عبدالخالق عودة
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