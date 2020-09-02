تطويـر حجـر الزينـة

وفاق روسيكاد
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تطوير حجر الزينة مثل الرخام بمفهومه الشائع عند أغلب الناس يقتصر فقط على وضعه على مساحات بعد تقطيعه و تحويله حسب المقاييس المرفوعة مثل تركيبه على مستوى السلالم، المطابخ، أو الحمامات، إلى غير ذلك من الفضاءات الأخرى، ولكن هناك مفهوم آخر بإمكاننا التطرق إليه ألا وهو تطوير الرخام بهدف زخرفة هذه المساحات و الفضاءات وفق تصميم مسبق غني بالألوان و مركب من عدة أنواع رخامية مثل اللوحات الجدارية، البلاطات، وحتى اكسسوارات التأثيث، ومنه نتحصل على عمل حرفي راقي بحيث كل وحدة منتجة تعتبر تحفة بعينها وقطعة فنية فريدة من نوعها بمجرد وضعها في أي فضاء يجعله مميزا فخما وذو هيبة.
تطوير حجر الزينة مثل الرخام اللوحات الجدارية، البلاطات، وحتى اكسسوارات التأثيث، ومنه نتحصل على عمل حرفي راقي بحيث كل وحدة منتجة تعتبر تحفة بعينها وقطعة فنية فريدة من نوعها بمجرد وضعها في أي فضاء يجعله مميزا، فخما وذو هيبة
لوحات جدارية
هي عبارة عن لوحات مزخرفة على نمط نسق فسيفسائي أصيل أو حداثي أو مزيج بينهما بغض النظر عن مقاييس وأحجام القطع التي تتشكل منها، لأنها مرتبطة بأبعاد الفضاء المراد معالجته ومدى شمولية أو تخصيص موضع الزخرفة.
ونلاحظ من منطلق اسمها أنها مصممة لزخرفة الجدران سواء بتغطيته لتصبح اللوحة جزء لا يتجزأ منه أو تعلق عليه بحيث تكون متقدمة على الجدار، ومن الممكن استعمالها على مستوى الأعمدة وبالتالي كل مستوي يكون عمودي.
بلاطات
البلاطة لديها نفس خصائص وطريقة تصميم وتحويل وتركيب اللوحة الجدارية غير أنها معنية بالأرضيات بصفة خاصة وكل المستويات الأفقية بصفة عامة، بحيث نستعين بمادة تساعد البلاطة على التماسك بالأرضية مثل مونة الإسمنت.
إكسسوارات للزينة
هي عبارة عن لوازم من الرخام نستخدمها للزينة عن طريق وضعها في أماكن معينة لتصنع الفارق سواء على مستوى الفضاءات الداخلية أو الخارجية، بحيث تكون جزء لا يتجزأ وخيار متناسق يربط بين كل أجزاء تصميم وتوجه الديكور العام لأي فضاء، كما نستطيع عبرها إظهار مدى رقي وعلو المكانة الاجتماعية لصاحبها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الإكسسوارات، مثل المزهريات، الاطقم من الصحون والفناجين...، الإناء والأصيص، الكؤوس، القلل وإلى غير ذلك من اللوازم.
الأثاث الصغير
الأثاث لديه نفس مواصفات اكسسوارات الزينة غير أن حجمها يكون أكبر ويمكن أن تصمم خصيصا لوضع الاكسسوارات عليها، بحيث تجلب أولا على شكل مجسم من حجر الرخام الخام، ليعالج على مستوى المخرطة قصد تحويله إلى الشكل المصمم مسبقا كوحدة موحدة أو عدة أجزاء معدة للتركيب، ثم يتم بعد ذلك صقلها وإعطاؤها بريق.
التسوق عبر الانترنت
أصبح التسوق عبر الإنترنت وسيلة حديثة اكتسحت كل المنتجات وكل مجالات العرض والطلب، وبما أن العمل الحرفي يخضع أيضا لمبدأ العرض والطلب فلا بد منه أن يواكب تطورات العصر. إلا أن انتاجه ينقسم إلى قسمين، أحيانا يكون معد للاقتناء مسبقا وفي كثير من الأحيان يكون حسب مقاسات ومتطلبات خاصة بكل عميل على حدي.
خدمة ما قبل وبعد البيع
بالنسبة لاقتناء المنتجات المتوفرة مسبقا بمقاييس أساسية عامة لا تحتاج إلى خدمة ما قبل البيع بل يمكن توفير لها خدمات ما بعد البيع، المتمثلة في أعمال الصيانة إذا أصيب المنتوج بضرر إثر صدمة أو حادث ما أو إعادة بريق ولمعان المنتجات الرخامية خاصة تلك المعرضة لأشعة الشمس، وبعض المؤثرات الأخرى. أما بالنسبة للمنتجات التي تخضع إلى مقاسات ومتطلبات خاصة بكل عميل، إضافة إلى احتياجها إلى خدمات ما بعد البيع المذكورة أعلاه، إلا أنها تستفيد من خدمات ما قبل البيع، أين ينتقل المصمم والحرفي إلى عين المكان لتحديد رغبات العميل ورفع مقاسات المكان الذي سيستقبل المنتوج.
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