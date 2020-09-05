السلام عليكم، بعد ما شفت تفاعلات إيجابية مع مشاكل الإخوة قررت نطرح ليكم مشكل أراه كبير لكن لربما يكون صغير ف نظركم. أريد استشارة خصوصا النساء.

المهم، قبل سنتين تعرفت على فتاة درست معي بنية الزواج وقلتلها إذا جاهزة نتزوجوا لكن بحكم أن أهلها شرطهم أنها تكمل قرايتها مزال متقدمت وهذا السبب الوحيد. للعلم كانت تعاني من مشاكل كبيرة ف دراستها و وقفتي معها خلاتها تشوفني انسان مميز وللملاحظة أنها هي من بادرت وقالتلي علاه ماتقربش مني بهذا المعنى. مايخفاش عليكم أنني كي قاتلي هكا كبرت ف عيني بزاف وحكيت للوالدة عليها بشكل عادي. المشكل أنني من وقت لي عرفتها عندها نزوات في أوقات تجيها ماتحب تكلم حتى واحد خصوصا لما تكون ف المنزل. ومع الحجر زادت ساءت حالتها وبدات تغيب مثلا اليوم عندي 15 يوم معرفت لا حية لا ميتة لكن علابالي راهي بخير مين داك نسقسي عليها الوالدة.

المهم مابيني وبينها حتى مشكل وغير الخير كيما يقولك لكن عييت نسقسيها كل مرة تقول أنها كرهت من وضع الحجر هذا وهي صح مزال يستنونا بزاف صوالح الأمام، ومام نسقسيها إذا كرهت مني او بدلت رايها فيا لكنها دائما تنكر وتقولي أنك تسقسي على الآخر مرة ف اليوم ليست مهمة بقدر ما مهم الإخلاص. الثقة موجودة بيناتنا والحمد لله، بغيت النساء يفيدونا بهذا الخصوص وواش لازم ندير بعد ما تفوت هاذ الشدة وادعولنا بالخير ان شاء الله.

وملاحظة أنه قاتلي أنه هذا طبعها من قبل حتى تعرفني.

وشكرا وربي يبارك فيكم